Afrique de l'Ouest: Amiral Hervé Blejean, Dg de l'état-major de l'Ue - "Notre mandat aujourd'hui s'étend à l'ensemble du G5 Sahel avec des actions d'entraînement"

Présent dans quatre pays africains (Mali, Somalie, Mozambique et République Centrafricaine) avec des interventions miliaires, l'état-major de l'Union européenne continue d'accompagner les Forces de défense et de sécurité. C'est ainsi que son action s'est étendue aujourd'hui sur l'ensemble de la Force conjointe du G5 Sahel, selon son Directeur général, l'Amiral Hervé Blejean.

Au nombre de quatre en Afrique dont la plus importante se trouve au Mali, les interventions d'état-major de l'Union européenne (Ue) fournissent une assistance et un accompagnement à des forces de défense et de sécurité des pays africains. Son Directeur général, l'Amiral Hervé Blejean, présent à la 7ème édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, a expliqué les axes d'intervention de son état-major au Mali où ils sont depuis 2012 avec la Mission de formation de l'Union européenne au Mali (Eutm). " L'opération Eutm au Mali progresse dans l'exécution de son mandat dans différentes directions.

La première, c'est que nous augmentons la fonction conseil pour consolider les structures des forces armées maliennes. Nous décentralisons nos activités pour ne pas les centrer à Bamako. Nous essayons de mettre en place un accompagnement pour aller vérifier sur le terrain que la formation et l'entraînement que nous délivrons sont adaptés aux réalités du terrain ", souligne-t-il. Aujourd'hui, d'après lui, le mandat s'étend à l'ensemble du G5 Sahel avec des actions d'entraînement au Burkina Faso et au Niger et aussi de formation profit de la Force conjointe du G5 surtout les postes de commandement interarmées tactiques.

Depuis avril 2021 aussi, l'état-major de l'Ue a déployé des forces au Mozambique pour aider ce pays à faire face aux groupes armés qui sont dans la province du Cabo Delgado. L'Amiral Hervé Blejean justifie cette intervention par une demande des autorités mozambicaines à l'Ue. " Il s'agit de constituer et d'entraîner la force de réaction mozambicaine sur la base de 11 compagnies des forces spéciales. Nous avons deux ans pour faire cela. Lorsque nous allons réaliser cet entraînement, nous aurons théoriquement fini notre mission ", ajoute-t-il.

Au niveau de la Corne de l'Afrique aussi, l'état-major de l'Ue s'y est déployé dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime. D'après l'Amiral Hervé Blejean, il y a eu la mise en place de l'Opération Atlanta de lutte contre la piraterie, une mission d'entraînement en Somalie, à Mogadiscio, une mission civile de soutien aux forces de sécurité intérieures.

" L'Ue est aussi très engagée pour aider les forces armées somaliennes à acquérir leur autonomie. L'objectif, c'est qu'un jour, les forces armées somaliennes puissent un jour prendre leurs responsabilités et que nous ayons plus besoin de la Mission d'assistance des Nations unies en Somalie (Manusom) ", précise l'Amiral Hervé Blejean.