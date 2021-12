Congo-Brazzaville: Santé - Inauguration du laboratoire de contrôle de qualité des produits

Le nouveau laboratoire implanté à Kinshasa a pour mission d'assurer le contrôle qualité des produits pharmaceutiques, phytosanitaires et sanitaires en République démocratique du Congo.

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a procédé, le 8 décembre, à l'inauguration du Laboratoire national de contrôle de qualité des produits de santé (LNCQ, ex-Laphaki). Faisant d'une pierre deux coups, il a profité de l'occasion pour remettre aux responsables de cette institution quelques véhicules afin de faciliter la mobilité du personnel. Et cela, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Pedisse IV.

Dans son mot de circonstance, le ministre de la Santé publique a souligné l'importance d'exécuter ce projet qui s'inscrit dans le contexte de la résurgence des épidémies dans le pays. Il a rappelé l'utilité du LNCQ qui apporte sa contribution significative dans le contrôle et la surveillance de la qualité des médicaments. Cette institution publique joue un rôle essentiel dans la capacité d'un pays à évaluer et analyser la qualité des médicaments ainsi que des produits médicaux à la disposition de la population. " Les informations produites par ce laboratoire aideront le gouvernement de la République à prendre des décisions éclairées pour délivrer les autorisations de mise sur le marché, valider des protocoles thérapeutiques, assurer la surveillance du marché et collecter les données sur les manifestations indésirables des médicaments à travers la pharmacovigilance ", a indiqué le ministre Mbungani. Il a remercié particulièrement la Banque mondiale pour son appui financier à l'exécution de ce projet. Une aide significative qui, sans doute, permet au pays de relever le défi de l'amélioration de son système de santé.

Le ministre a également encouragé le personnel du LNCQ qui, grâce à sa résilience, a permis à cette structure de résister aux épreuves de diverses formes. "J'invite les responsables de cette institution à veiller au bon usage de cet ouvrage d'intérêt national et régional", a déclaré le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Signalons qu'à la même occasion, Jean-Jacques Mbungani a remis de nouveaux véhicules aux responsables de la direction du laboratoire de santé, de la direction de laboratoire vétérinaire, du Programme national de l'hygiène aux frontières, du point focal national RSI, de la direction de conservation de la nature et du Service national d'épidémo-surveillance.