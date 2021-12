Afrique: Vivre au Congo - Le centre-ville de Brazzaville

A cheval entre les deuxième et troisième arrondissements, le centre-ville de Brazzaville est à juste titre son cœur. Niché au bord de la Corniche et faisant face à la non moins distinguée commune de la Gombe, de l'autre côté du fleuve Congo, le centre-Ville de Brazzaville est un centre urbain qui concentre ce qu'il y a de meilleur, tous domaines confondus. Attraction à part entière, il est et reste à bien d'égards " The place to be " à Brazzaville.

Tel un pacemaker placé sur un cœur qui tend à louper des battements, le centre-ville de Brazzaville donne le ton à la vie de cette agglomération. Rénové de part en part après les années noires de la décennie 1990, il a été embelli par le retour des opérateurs économiques au cœur de la capitale et la modernisation des infrastructures de l'Etat congolais.

Année après année, des entreprises de renommée internationale ont trouvé au Congo et précisément à Brazzaville une terre d'accueil, propice à l'expansion de leur offre. Ce qui explique en majeure partie la mixité qu'affiche le centre-ville. Sociétés pétrolières, logistiques, nouvelles technologies, banques et fiances, hôtellerie et restauration, cosmétiques et marques de luxe ; toutes font de Brazzaville une ville dans laquelle on retrouve le même niveau de prestations que dans les villes les plus en vue du monde.

Il fait toujours bon vivre au centre-ville, quelle que soit l'heure. Les immeubles de plus en plus nombreux se dressent fièrement en hauteur comme porte-étendards d'un avenir meilleur. Ces immeubles, appartenant à un vrai réseau immobilier de luxe, ouvrent leurs espaces dotés de toutes les commodités à la location aussi bien de bureaux que de résidences privées. Proches du fleuve et flottant dans les airs, ils offrent une vue panoramique sur la cité et sur le fleuve-Congo, ce qui est en soi un privilège à part entière.

Mais comme une vraie maison, un vrai foyer, le centre-ville a ses habitants propres, ses amoureux et ses habitués qui animent ses axes principaux et plus discrets, sept jours sur sept, par tous les matins et par toutes les soirées. Appartenir au centre-ville par le cœur ou pour les affaires suppose alors un vrai lifestyle qui se voit, qui s'entend et se tâte dans les échanges de courtoisie.

Ainsi, le centre-ville de Brazzaville, hôte par excellence de cette ville, a un rythme de vie séquencé en trois temps. Les matinées sont à un scenario professionnel. Les jeunes cadres de Brazza, aux allures très occidentales et très modernes, rejoignent leurs postes en entreprise avec une fraîcheur digne d'un passage à la télévision. Les pauses de midi et les afterwork donnent l'occasion de retrouvailles dans les centres commerciaux, cafés lounge-bar du centre-ville, et enfin les soirées, plus fraîches, sont l'occasion d'une bonne détente dans les enseignes les plus attractives.

Le week-end, le centre-ville respire d'une sérénité telle que les balades silencieuses au travers de ces axes habituellement bondés est de l'ordre d'un vrai repos et d'un ressourcement pour l'âme et l'esprit. D'ici ou d'ailleurs, rendez-vous au centre !