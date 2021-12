Algérie: Réunir tous les moyens pour la réussite de la campagne labours-semailles 2021-2022

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a mis en avant, jeudi, l'importance d'assurer la réussite de la campagne labours-semailles de la saison 2021-2022, à travers l'accompagnement des agriculteurs et la prise en charge de l'ensemble de leurs préoccupations.

Lors d'une réunion avec des cadres de son département ministériel consacrée à l'évaluation des résultats des programmes lancés, M. Henni a abordé la campagne labours-semailles des céréales, insistant sur le caractère urgent de cette opération eu égard à son importance stratégique dans la réalisation de la sécurité alimentaire du pays.

Il a mis l'accent, à cet égard, sur la nécessité de réunir tous les moyens nécessaires, notamment les semences et les pesticides, pour la réussite de cette campagne, et la levée de tous les obstacles bureaucratiques qui se dressent face aux agriculteurs.

Aussi, a-t-il appelé l'ensemble des coopératives des céréales et des légumineuses à prévoir tous les moyens indispensables, à l'instar des instruments techniques, engins et intrants agricoles, les engrais et les semences pour la réussite de cette campagne.

Il a également exhorté ces coopératives coopérer efficacement avec les chambres agricoles pour concrétiser les objectifs escomptés.

Le ministre a préconisé l'exploitation rationnelle et économe des eaux, la préservation des ressources naturelles et la préparation des opérations d'irrigation complémentaire, en vue de mener à bien la saison agricole, estimant que les pluies qu'a connues le pays dernièrement et les conditions climatiques de cette année sont de bon augure.

S'agissant de la régulation et du développement des filières végétales tels que l'ail et les tomates industrielles, M. Henni a relevé "le saut qualitatif réalisé en matière de quantités produites", jugeant primordial de maintenir ce rythme de production.

Quant à la filière de la pomme de terre, le ministre a souligné l'impératif de doubler d'efforts pour améliorer la production, à travers l'accompagnement sur le terrain ainsi que la mise à disposition des moyens susceptibles de hisser la production et des meilleures conditions pour réussir l'opération de récolte.

Il a insisté également sur l'augmentation des capacités de stockage pour maintenir la stabilité de l'approvisionnement du marché avec la définition, au préalable, des quantités de pommes de terre réellement stockées.

A ce propos, le ministre a ordonné la mise en place de mécanismes en mesure de réguler le stockage de la pomme de terre pour les périodes de faible production, en mars et avril par exemple.

Quant à la filière animale, M. Henni a mis l'accent sur la nécessité de renforcer les mécanismes d'encadrement de la production et d'assurer les aliments de bétail, en coordination avec les chambres de l'agriculture et les conseils interprofessionnels concernés, dénonçant le coût élevé des fourrages, à l'instar du "son qui dépasse sur le marché parallèle 4800 Da/tonne bien que subventionné par l'Etat au prix de 1800 Da".

Il s'est engagé, dans ce sens, à trouver une solution à ce problème qui pèse sur les éleveurs, en coordination avec le ministère du Commerce, afin de vendre ces aliments à des prix raisonnables et contrecarrer partant la spéculation.

Le ministre a assuré que la politique menée par l'Etat en vue de renforcer le secteur permettra d'élever le niveau de la sécurité alimentaire.