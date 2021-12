Congo-Brazzaville: Congo mon beau pays - Mboka kitoko - Mbanza-Kongo ou San Salvador capitale du royaume de Kongo (Ch.8)

Mbanza-Kongo (en Angola) est par son essence une région. Elle est le fruit d'une conquête partagée entre Lukeni et l'autorité de mwene Kabunga (autorité religieuse) et de Mabambolo, mwene de Mpangala (autorité politique). Ils règnent sur une population proche des Ambundu actuels et des Mbaka dits " Pygmées " ou peuples autochtones.

Pris en convulsion un jour, Lukeni doit sa guérison au prêtre mwene Kabunga. Plus tard, il mène ses conquêtes plus au sud, déplace définitivement sa résidence sur une colline qui devient Mbanza-Kongo, la capitale de son nouvel Etat, Kongo. Il en devient le Ntinu ou empereur. Par le biais des alliances et des conquêtes, il agrandit son territoire qui inclut bientôt celui de son père, mais aussi les futures provinces, notamment de Nsundi puis de Mpangu dont il attribue la gouvernance à ses généraux.

Mbanza-Kongo, capitale du royaume, est fondée en 1390. D'après Mgr Jean Cuvellier, Mbanza signifie ville. Mbazi (ou Baji) est synonyme de place publique. La localité " était située sur une montagne escarpée dont le sommet présente un magnifique plateau dominant les collines d'alentour. L'œil peut parcourir les régions avoisinantes surtout au nord et à l'ouest où nulle montagne n'arrête la vue. A cause de cette situation, les Portugais donnèrent à la capitale le nom de Outeiro, hauteur.

Les indigènes l'appellent Mbanza-Kongo, la cité du Kongo, Mbanza dia Ntotela, la cité Kongo du roi, Kongo dia Wene, Kongo du fondateur ou Kongo de l'autorité, Kongo dia ngunga, Kongo de la cloche aux deux sons, " la cloche de Mputu ". Le roi Nimi Lukeni fait de Mbanza-Kongo la capitale de son royaume. Il meurt relativement jeune. Son cousin Kinanga lui succède sur le trône. En 1491, Mbanza-Kongo devient Sao Salvador (Saint sauveur). Elle comptait environ 50 000 habitants.