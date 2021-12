Algérie: Benbouzid - La prévention, meilleur moyen pour enrayer la propagation du cancer

Alger — Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a relevé jeudi à Alger l'importance de se focaliser sur l'aspect préventif et la sensibilisation car étant les moyens les plus efficaces pour enrayer la propagation du cancer.

Lors d'une plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la nation, le ministre a précisé que le seul moyen et le plus efficace pour freiner l'expansion du cancer serait la prévention, à travers "un dépistage précoce, une alimentation saine, la réduction de la pollution de l'environnement et la sensibilisation aux dangers du tabac", indiquant qu'il s'agit-là des principaux facteurs qui provoquent les cancers.

En réponse à une question liée à la problématique de la prise en charge des cancéreux, il a passé en revue les mesures prises par le secteur pour limiter la propagation de cette maladie, pour ne citer que "la généralisation des modes de dépistage, et la poursuite de la mise en œuvre du plan de prévention axé sur la lutte contre le tabagisme, à travers l'organisation des campagnes de sensibilisation et la mise en place des unités d'aide au sevrage tabagique".

Le ministre de la Santé a évoqué le deuxième plan national élaboré par un comité multisectoriel visant à lutter contre le cancer et assurer une prise en charge optimale des personnes touchées.

Dans le même contexte, M. Benbouzid a tenu à rappeler les plans mis en place par l'Algérie pour fournir des soins et prévenir les maladies, ce qui a permis au pays de se hisser au rang des grandes nations "après avoir réussi à vaincre de nombreuses maladies transmissibles, comme le paludisme, la tuberculose, la polio et le choléra".

A une question sur la prise en charge sanitaire des habitants du sud et des Hauts Plateaux, M. Benbouzid a rappelé les différents programmes mis en place par l'Etat pour lutter contre les maladies sévissant dans ces régions (maladies hydriques, leishmaniose cutanée, envenimations scorpioniques, trachome) et renforcer la surveillance épidémiologique dans les wilayas frontalières.

Pour améliorer les services de santé spécialisés dans ces régions et assurer la formation, l'accent a été mis sur le système de jumelage et la télémédecine et le renforcement des établissements hospitaliers mixtes (civils-militaires) dans le sud.

Qui plus est, des conventions ont été signées avec la Sécurité sociale pour la prise en charge des malades des régions du sud dans des cliniques privées pour la gynécologie-obstétrique, la radiologie et les analyses médicales, selon le ministre qui a également fait état du renforcement des moyens d'évacuation ou de transfert des malades vers les hôpitaux en privilégiant le transport sanitaire aérien.

A cet effet, le ministre a rappelé les deux concours organisés en 2019 au profit de 22 wilayas du sud et des Hauts plateaux qui ont permis à 335 médecins de suivre leurs études dans plusieurs spécialités.

Une liste des opérations de dégel a été élaborée pour renforcer le réseau des hôpitaux publics dans les régions du Sud et les Hauts plateaux. Plusieurs établissements spécialisés en oncologie ont été mis en service.

Pour ce qui est de la prise en charge de la population locale, victime des essais nucléaires dans les wilayas d'Adrar et de Tamanrasset, le plan d'action élaboré à cet effet a été lancé dans le cadre d'un programme multisectoriel, ajoute le ministre.

M. Benbouzid a rappelé les assises nationales de la santé prévues à la fin du mois, ayant pour objectif de trouver des mécanismes de gestion à même de satisfaire les besoins du citoyen et du secteur, en collaboration avec tous les acteurs du secteur.