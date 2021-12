Algérie: La chanteuse Seloua n'est plus

Alger — La grande chanteuse de hawzi et de variété algérienne, Saloua, Fettouma Lemitti de son vrai nom, qui a fait les beaux jours de la chanson algériennes dans les années 1970 et 1980, est décédée jeudi à l'âge de 86 ans, des suites d'une longue maladie, annonce l'Office national de la culture et de l'information (ONCI).

Saloua avait débuté sa carrière en 1952 à la radio-Alger pour animer une émission destinée aux enfants avant de se rendre à Paris pour devenir l'animatrice de la première émission dédiée aux femmes arabes à la radio française.

Après sa rencontre avec le compositeur Lamraoui Missoum, elle enregistre son premier titre en 1962 "Lalla Amina" qui sera classé troisième des ventes de la célèbre maison de disque Pathé Marconi.

Sa voix d'exception et sa culture musicale lui permettront de se perfectionner et percer dans la chanson au lendemain de l'indépendance où elle a collaboré avec Mahboub Bati et Boudjemia Merzak qui deviendra son époux.

Elle est également connue pour avoir animé la première version de l'émission "Alhan oua Chabab" avec Maâti Bachir. Son talent dans l'interprétation du hawzi l'a imposé comme la digne héritière de Fadhila Dziria après son décès.