Algérie: Algérie/Tunisie - Volonté d'approfondir les concertations bilatérales

Alger — Les relations algéro-tunisiennes revêtent un caractère particulier et exceptionnel au regard de la profondeur des liens d'amitié et de fraternité existant entre les deux pays.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la visite de travail qu'effectue le Premier ministre et ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, jeudi, en Tunisie.

Cette visite d'une journée, à laquelle prend part une importante délégation ministérielle conduite par le Premier ministre intervient en prévision d'échéances bilatérales importantes et en concrétisation de la volonté commune des deux parties de renforcer la coopération bilatérale au mieux des intérêts des deux pays, indique un communiqué des services du Premier ministère.

Les deux pays entretiennent des relations privilégiées notamment sur le plan économique, sachant que la Tunisie est le deuxième partenaire économique de l'Algérie en Afrique, et que les deux parties sont soucieuses d'approfondir l'année de la concertation et de renforcer la coordination sur les questions régionales et internationales.

Sur le plan politique, l'Algérie et la Tunisie sont unis, depuis longue date, par des liens de fraternité et veillent à les renforcer sur le plan économique conformément aux intérêts communs des deux pays, en témoigne la visite de travail en février 2020 du Président tunisien, Kaïs Saïed qui avait choisi l'Algérie comme première destination après son accession au pouvoir, à l'invitation du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Les nombreuses visites échangées soulignent la volonté des deux pays de renforcer les relations bilatérales et de mettre en place une stratégie intégrée. La dernière visite de travail effectuée par la cheffe du Gouvernement tunisien, Najla Bouden en Algérie s'inscrit dans ce cadre.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Mme Bouden a indiqué: "Nous sommes dans notre pays, et cette rencontre s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques qui nous réunissent ensemble afin de renforcer nos relations bilatérales, et de passer au plus important, en lançant une stratégie intégrée entre l'Algérie et la Tunisie".

L'Algérie et la Tunisie résolues à renforcer la coopération économique

Au volet économique, les relations commerciales bilatérales sont encadrées par l'accord de commerce signé en 1981 et par le mémorandum d'entente relatif à l'accord de commerce signé en 1991, outre le régime d'exonération des taxes douanières et des impôts sur les produits.

La Tunisie est l'un des principaux partenaires économiques de l'Algérie, notamment dans les secteurs de l'énergie, des travaux publics, des ressources en eau, ainsi que dans le domaine de l'investissement et du développement des régions frontalières.

Le volume des échanges commerciaux avec la Tunisie a atteint 1.259 millions de dollars en 2020.

Les exportations algériennes hors hydrocarbures vers la Tunisie ont atteint 1.032 milliards de dollars et les importations 228,20 millions de dollars, selon les mêmes chiffres.

Sur le plan énergétique, la Tunisie bénéficie d'approvisionnements gaziers à hauteur de 3,8 milliards de mètres cubes à la faveur du passage par son territoire du gazoduc algéro-italien "TransMed", permettant au Trésor tunisien d'engranger 500 millions de dinars tunisiens (173,34 millions de dollars).