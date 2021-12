Congo-Brazzaville: Spotify - La plateforme musicale désormais opérationnelle dans les deux Congo

La République du Congo et la République démocratique du Congo (RDC) comptent désormais parmi les pays dans lesquels Spotify assurera la disponibilité de ses services de streaming en matière de musique.

En février de cette année, Spotify s'était lancé à la conquête de plus de quatre-vingts nouveaux marchés dont trente en Afrique. Parmi ces pays, figurent le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Burkina-Faso et le Nigeria. " Cette expansion est la continuité de ce que nous avons entamé en février dernier. Nous sommes ravis de continuer à toucher de nouveaux auditeurs et créateurs, où qu'ils vivent ", a annoncé Phiona Okumu, responsable de la musique Afrique subsaharienne chez Spotify,

Spotify s'est déployé au Congo et en RDC où, à en croire Phiona Okumu, il pourra soutenir davantage les artistes nationaux et la scène musicale de ces deux pays. Ainsi, les utilisateurs de ces deux pays pourront désormais suivre et écouter les artistes locaux et internationaux présents sur la plateforme de streaming. De même, les artistes et les créateurs locaux auront l'opportunité d'atteindre de nouvelles audiences grâces aux outils que leur propose Spotify.

Dans les deux pays, les auditeurs auront accès à un catalogue de millions de chansons, de podcasts et autres services proposés par la plateforme suédoise. Les services se présentent en deux compartiments : gratuit et premium. Ce qui permet aux utilisateurs d'avoir une palette de choix et d'écoute de chansons de leurs artistes évoluant dans le pays où ailleurs comme Roga-Roga, Young Ace Wayé, Fanie Fayar, Oupta, Passi, Niska, Fally Ipupa, Youssoupha, Koffi Olomidé, Dadju, Innoss'B, Gaz Maweté, et bien d'autres musiciens du continent.

Notons que depuis son lancement en 2006, Spotify couvre cent quatre-vingts pays dans le monde. Son service de streaming compte une communauté de plus de 381 millions d'abonnés mensuels.