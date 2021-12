Congo-Brazzaville: Journée internationale de lutte contre la corruption - L'événement célébré à Pointe-Noire

Le 9 décembre à dans la ville côtière, la journée a été célébrée sur le thème " Votre droit, votre défi, dites non à la corruption ", en présence du préfet Alexandre Honoré Paka, qu' a accompagné Emmanuel Olita Ondongo, président de la Haute autorité de lutte contre la corruption.

Dans son mot de circonstance, Emmanuel Olita Ondongo a rappelé que la tentative à la corruption, à la concussion et à la fraude constitue des infractions qui sont prévues et punies par la loi anticorruption n°5 2009 du 22 septembre 2009. "La célébration de cette journée est couplée à la septième séance de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur les textes de référence de la haute autorité de lutte contre la corruption après notre passage dans quelques départements ministériels ", a-t-il indiqué.

Pour sa part, le préfet de dr la ville océane a signifié qu'en célébrant cette journée, il sied de rappeler que la volonté politique nationale de lutter contre la corruption et les autres infractions assimilées a conduit le gouvernement non seulement à faire la promotion de la bonne gouvernance mais aussi et surtout à ratifier, en septembre 2014, les instruments internationaux en la matière, notamment la convention des Nations unies contre la corruption et la convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. " Depuis plus d'une décennie, le gouvernement congolais s'est résolument engagé à faire face aux problèmes de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption ", a-t-il assuré.