Congo-Brazzaville: Cinéma - " I am Greta " ou le combat de la jeunesse pour l'écologie

La délégation de l'Union européenne au Congo, en partenariat avec Canal+, a organisé, le 8 décembre à Canal Olympia, trois projections du film " I am Greta ". L'occasion d'inviter la jeunesse congolaise à embrasser le combat pour le respect écologique, tel que fait par la jeune suédoise Greta Thunberg, depuis quelques années.

Sorti en octobre 2020 et réalisé par Nathan Grossman, le documentaire " I am Greta " dresse le portrait de la jeune suédoise, Greta Thunberg, à l'époque lycéenne de 15 ans, qui milite activement en vue d'inciter les dirigeants mondiaux à prendre des mesures immédiates pour atténuer le changement climatique.

Le film s'ouvre sur une Greta en pleine introspection, au bord de la mer, sur les questions environnementales. Des constats d'un monde qui se dégrade au vu de tous sans réelle volonté de changer les choses, de la population qui subit la soif du développement effréné des plus grandes puissances, une mosaïque de la carte du monde en perte de sa beauté naturelle... autant d'interrogations qui trottent dans la tête de Greta, révoltée de rester les bras croisés sans rien faire.

Et parce qu'elle ne supporte plus de voir s'accroître les effets du changement climatique dans le monde, Greta entame, seule, une grève de l'école devant le Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers d'autres. D'une détermination sans limite, elle interpelle les politiciens du monde entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux économiques.

Depuis quelques années, il ne se passe pas des mois sans que la société ne soit interpellée par le réchauffement climatique et les conséquences (pollution, inondation, sécheresse, érosion, feu de brousse... ) qu'il fait peser sur l'avenir de la planète. Pour la jeune fille, le climat devrait donc réellement constituer une préoccupation pour toutes les nations. " La plupart des gens connaissent l'histoire du climat, mais ne fournissent pas d'fforts pour préserver la planète, pourtant il en existe qu'une seule, nous devons donc veiller à son bon fonctionnement ", souligne-t-elle dans le film.

La participation de Greta aux plus grands sommets sur l'écologie, sa rencontre avec les hautes autorités politiques, ses entrevues avec des organismes militant pour les causes sociales ainsi que ses différentes manifestations de rue font d'elle, aujourd'hui, un phénomène planétaire engagé pour l'environnement. De quoi inspirer la jeunesse congolaise également concernée par les questions climatiques.

Par ailleurs, ce film ne fait pas que l'éloge de la vision et de la détermination de Greta, car dans quelques séquences, on est attendri par sa jeunesse, ses doutes et sa peur à ne pas arriver jusqu'au bout de ce grand combat qui en parallèle demande de la force, du sacrifice et de l'humilité face à certaines critiques malveillantes et menaces. Malgré tout, la volonté de Greta reste louable car il est urgent de prendre conscience que la terre n'appartient à personne et que les générations présentes seront comptables auprès des générations futures. En effet, le film montre combien les bonnes actions sont loin d'être amorcées et à quel point l'urgence du message scientifique n'est pas entendue. Captivé, le public a apprécié de suivre cette œuvre en un jour qui a coïncidé avec la commémoration de la Journée mondiale du climat, qui a lieu chaque 8 décembre.