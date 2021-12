Sénégal: Aminata Assome Diatta - "Il reste à régler le prix du riz paddy"

Diamniadio — La commercialisation de la filière de riz "ne pose pas de problème", a assuré jeudi le ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta, relevant toutefois qu"il reste à régler le prix du riz paddy qui doit être plus incitatif pour le producteur".

"Si le prix du riz local est revu à la hausse, cela peut être beaucoup plus incitatif pour le producteur. Mais le problème, c'est que le consommateur va trouver le prix cher", a-t-elle dit au terme d'une rencontre avec des producteurs tenue à huis clos dans les locaux de son ministère à Diamniadio.

Selon elle, "le riz indien importé a un niveau de prix, si le riz local est beaucoup plus cher que le riz importé, il y aura un problème de débouchés puisque le consommateur satisfait ses besoins sous contrainte de son budget".

"Notre politique est une politique sociale, c'est peut-être qu'on a du mal à décoller. On s'attarde davantage sur le pouvoir d'achat au lieu de s'attarder sur le producteur parce que les consommateurs sont plus forts", a indiqué la ministre du Commerce et des PME.

Pour elle, "il faut que les producteurs de riz soient beaucoup plus mobilisés pour trouver une solution". Elle a à ce propos, relevé qu'il faut "penser au producteur mais, il faudra que le consommateur accepte de faire un effort".

"C'est une réflexion intéressante et nous parviendrons à trouver une solution en orientant la consommation vers un autre type de riz beaucoup plus cher que le riz indien pour avoir une marge de manœuvre. Pour le prix du riz local", a-t-elle expliqué.

Aminata Assome Diatta pense que "le premier obstacle à surmonter, c'est plutôt la perception du consommateur".

Elle a rappelé que le cadre de concertation sur la commercialisation des produits agricoles mis en place en août 2020 est une instance mise en place pour discuter de toutes les questions qui touchent les productions agricoles.

"Toutefois, il y a certains aspects qui seront discutés de façon sectorielle avec un secteur", a ajouté la ministre du Commerce et des PME.