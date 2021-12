Sénégal: Les élections locales, un test de la vitalité de la démocratie sénégalaise (expert)

Dakar — Mamadou Seck, spécialiste des questions électorales et directeur du cabinet Synapsus, a présenté les élections municipales et départementales du 23 janvier 2022 comme un test pour la vitalité de la démocratie sénégalaise, lors d'une table ronde, jeudi, à Dakar.

"Les élections de janvier 2022 ont un enjeu structurel. Elles permettront au Sénégal de tester sa démocratie, de l'approfondir et de préparer les élections législatives et présidentielle", a analysé M. Seck lors de cette rencontre du think tank (laboratoire d'idées) Wathi et de la Fondation Konrad Adenauer sur le prochain scrutin local au Sénégal.

L'intérêt des formations politiques pour les élections législatives de 2022 et l'élection présidentielle de 2024 est à l'origine de la multitude de coalitions créées pour les élections des conseils municipaux et départementaux, a-t-il souligné.

Mamadou Seck soutient que ces coalitions naissent de l'initiative de leaders qui "n'ont aucune vision politique en commun".

Dès lors, "la société civile doit proposer des espaces pour le débat d'idées, pour pousser les candidats à proposer des programmes et projets politiques" aux électeurs, a-t-il ajouté.

Le débat et les propositions qui découleront du débat permettront aux votants de choisir les maires en fonction de leur "programme et projet politique", selon l'expert électoral.

Les participants ont également discuté de la violence politique.

"Le Sénégal a un passé politique jalonné de violences", a rappelé Jean-Charles Biagui, maître de conférences en science politique à l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.

Oumy Cantome Sarr, experte en droits de l'homme et militante de la société civile sénégalaise, estime, pour sa part, que l'Etat doit "soutenir toutes les initiatives en faveur de la préservation de la paix et de la sécurité", pour contenir la violence politique.

"Les réformes électorales doivent être expliquées aux citoyens, ce qui leur permettra de choisir leur maire facilement, d'éviter toute incompréhension sur le processus électoral et les velléités de conflits", a-t-elle-suggéré.

Gilles Yabi, le fondateur et leader de Wathi, estime que, au-delà des élections, "la paix et la sécurité passeront par l'association des jeunes à l'élaboration de nos politiques publiques, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie de toutes les couches de la société".