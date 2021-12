Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - " Merci pour la pluie " de Julia Dahr

Alors que l'humanité entière commémorait encore le 8 décembre la Journée mondiale du climat, les appels et alertes pour réduire les effets du changement climatique ne cessent de s'intensifier au regard des dégâts dans le monde. " Merci pour la pluie " s'inscrit dans ce sillage et porte à merveille le combat de Kisilu, acteur principal du documentaire.

De son titre original en anglais " Thank you for the rain ", " Merci pour la pluie " est un documentaire visant à sensibiliser l'humanité sur l'urgence de préserver l'environnement. En effet, entre période glaciaire et réchauffement, les fluctuations de température remodèlent sans cesse la mosaïque de la terre, entraînant souvent plusieurs catastrophes naturelles telles la sécheresse, le feu de forêt, la tornade ou pluie torrentielle sous orage. Et de la banquise arctique à l'Amazonie, des régions subsahariennes aux îles tropicales, des zones les plus reculées aux grandes agglomérations, il est vrai qu'aucune partie de la terre n'échappe aux répercussions du changement climatique dans le monde.

" Merci pour la pluie " peint donc ce désarroi à travers la personne de Kisilu Musya, un agriculteur kenyan, qui a commencé à utiliser son appareil photo, en 2012, pour capturer la vie de sa famille, de son village et les dommages causés par le changement climatique. " L'autre saison, nous criions "pas de pluie, pas de pluie, pas de pluie"! Et vraiment il n'y avait pas de pluie. Maintenant, nous parlons d'inondation. Tout est contredit ", se lamente Kisilu au regard des événements qui surviennent dans sa contrée. Lorsqu'une violente tempête occasionne sa rencontre avec un cinéaste norvégien, on peut le voir se transformer de père de famille en leader communautaire, militant sur la scène mondiale pour cette question écologique.

En partant du Kenya, c'est la question de survie de toute l'humanité qui est posée. Malgré la bonne volonté des dirigeants du monde à tenir des discours prometteurs sur la réduction des effets climatiques sur la terre, la population ne désire plus qu'une chose aujourd'hui : voir les résultats parler d'eux-mêmes. Outre la question du réchauffement climatique brillamment mise en exergue avec une once de consternation et de réflexion, ce long-métrage documentaire d'environ 1h 37 mn aborde une large gamme de sujets préoccupants liés au changement climatique, comme la justice climatique, l'urbanisation, l'égalité des sexes, l'éducation, l'accès à l'eau, les réfugiés climatiques et l'adaptation.