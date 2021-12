Congo-Brazzaville: L'art et la manière - Recevoir et être reçu

Des douze mois de l'année, le mois de décembre est sans doute le plus festif et le plus jovial de tous. Les célébrations des fêtes de fin d'année donnent l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis.

D'aucuns font des voyages long courrier pour se rapprocher de ceux qu'ils aiment, il est parfois question de se rendre dans une ville voisine ou plus près encore. Dans tous les cas, la motivation est le désir de passer du bon temps ensemble. Deux situations se présentent alors. La première dans laquelle on est l'hôte et la seconde dans laquelle on est l'invité. Dans un cas comme dans l'autre, chacun a des règles à respecter pour que l'expérience à partager soit des meilleurs possibles.

Pour l'hôte, il s'agira donc de prévoir une chambre d'amis qui soit chaleureuse et accueillante, au mieux indépendante pour garantir à l'invité une certaine intimité. Il ne doit y avoir aucun compromis sur la propreté, la pièce doit être agréable à vivre. Pour les petites attentions, l'hôte devra veiller à prévoir une brosse à dents toute neuve pour un voyageur oublieux ou, au mieux un nécessaire à toilette neuf.

Les espaces communs comme la cuisine et le salon doivent garantir une certaine liberté de mouvement à l'invité et le réfrigérateur devra toujours être approvisionné en cas de petite faim pour tous les membres de la maisonnée. L'hôte devra aussi, dans ses attributs, proposer des activités de divertissement à son invité, activités de découverte des environs ou des petites animations d'intérieur afin de meubler son emploi du temps, en veillant au préalable de lui laisser des temps de vacuité selon ses propres besoins.

Quant à l'invité qui est reçu, il devra veiller à s'accommoder au rythme de vie de la maison et ne pas prolonger son séjour au point de rendre sa présence au fil des jours plus tolérée que toujours bien accueillie. Il veillera aussi, au mieux de ses dispositions, à être toujours de bonne humeur car la mauvaise humeur, surtout quand elle est récurrente, est symbole de manque de politesse en ce qu'elle suppose que l'hôte n'a pas été à la hauteur de son accueil. Tout est une question de savoir-vivre.