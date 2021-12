Congo-Brazzaville: Cameps - Le budget 2022 arrêté à plus de 4, 591 milliards FCFA

La Centrale d'achats des médicaments essentiels et des produits de santé (Cameps) a adopté, le 9 décembre, son budget exercice 2022, en recettes et en dépenses à la somme de 4 591 576 000 F CFA, au cours d'une session du conseil d'administration, présidée par Ange Antoine Abena.

L'ordre du jour de la session du conseil d'administration de la centrale a porté sur l'examen et l'adoption du procès-verbal de la session budgétaire du 22 janvier 2021 et suivi des recommandations, examen et adoption du rapport du commissaire aux comptes exercice 2020, examen et adoption du rapport d'activités 2020, prise d'acte du rapport d'activités du 30 septembre 2021, examen et adoption du projet de plan d'action 2022 et du projet du budget exercice 2022 et divers.

Le budget, adopté à la somme de 4 591 576 000 F CFA, permettra à la centrale d'accomplir son programme d'activités. D'après le communiqué final des travaux lu par le directeur général de la Cameps, le Dr Max Maxime Makoumba-Nzambi, le conseil a décidé le renouvellement du contrat du commissaire aux comptes pour une durée de trois ans. Il a également pris une décision d'affectation en report à nouveau positif exercice 2020, d'un montant de 939 478 286 F CFA. Cette décision, a poursuivi le communiqué final, prendra effet à sa date de signature.

Les délibérations ont porté sur l'adoption du rapport d'activités 2020, l'adoption après amendements du procès-verbal de la session budgétaire du 22 janvier 2021. Le conseil a adopté, à cette même occasion, trois motions, notamment celle de félicitations au président de la République, de remerciements au Premier ministre ainsi que d'encouragement au ministre de la Santé et de la Population. Le conseil a sollicité le recrutement du directeur commercial de marketing et de la communication de la Cameps. Le président du conseil d'administration, Ange Antoine Abena, a invité dans son mot de clôture les administrateurs à prendre en considération toute décision prise au cours de cette session.

Interrogé sur les activités de la Cameps, le directeur de la gestion des stocks et de la distribution, le Dr Ange Aimé Ndossi, a évoqué les différentes activités, notamment l'extension des entrepôts de la centrale d'environ 5,950 m3 sur un financement déjà sécurisé acquis avec le Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida. " Nous avons une activité importante qui est celle de l'accompagnement de mise en œuvre de la politique de gratuité que l'Etat a eu à décréter. Nous nous occupons essentiellement de tout ce qui est antirétroviraux, antituberculeux et anti paludique pour lequel le Cameps est devenu le partenaire incontournable pour le stockage et la distribution des produits des partenaires comme le Fonds mondial ", a-t-il déclaré. En effet, a-t-il poursuivi, la Cameps fonctionne comme une équipe avec comme plan stratégique 2020-2024. Les activités de l'année 2021 ont permis de réaliser beaucoup de choses en terme de l'augmentation de la capacité logistique de la centrale. Les missions de la centrale consistent à acquérir le médicament, distribuer les formations sanitaires à moindre coût et bien d'autres.