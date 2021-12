Congo-Brazzaville: Prix Découvertes RFI-2021 - Alesh en finale

De son vrai nom Alain Chirwisa, Alesh est un artiste musicien, rappeur engagé et auteur-compositeur originaire de la ville de Kisangani, en République démocratique du Congo (RDC). Avec une musique qui ne laisse insensible, Alesh arpente la trajectoire de cette finale du prix Découvertes RFI pour espérer remporter le sacre comme sa consœur Céline Banza, en 2019.

Alesh représente seul son pays la RDC à la finale du Prix Découvertes RFI 2021. Plébiscité pour son franc-parler et ses textes acérés qui interpellent et revendiquent quand il le faut, l'artiste s'est longtemps positionné comme la voix des sans voix pour dénoncer la mauvaise gestion de la société ainsi que fustiger certains vices devenus normaux pour la population.

C'est tout petit qu'Alesh tombe amoureux de la musique et se laisse emporter par l'influence sonore des plus grands, à l'époque, comme James Brown, Elvis Presley, MC Hammer, MC Solaar, Michael Jackson et tant d'autres. À l'âge de 15 ans, l'artiste découvre, à travers le micro, un grand instrument de prise de parole et se lance ainsi dans la chronique et la critique musicales à la Télévision nationale congolaise (RTNC), aux côtés de Freddy Saleh.

Quelques années plus tard, il intègre " Hot Boys ", un groupe de rap kinois et devient, deux ans après, l'un de ses trois piliers, avant d'opter de poursuivre une carrière en solo. Avec une enfance sensible qui a déclenché en lui une sorte de révolte intérieure, Alesh utilise sa musique pour parler des sujets comme la corruption, la guerre, l'insécurité, l'intolérance, la déshumanisation, l'injustice, etc. A côté de cela, le rappeur congolais évoque aussi l'amour, la famille et l'espoir. Sa discographie, assez garnie, compte deux albums et plusieurs singles à succès dont " Na denge ya mabe te ", avec lequel il est en compétition pour le Prix Découvertes RFI 2021.

Outre Alesh, les autres finalistes de cette 40e édition du Prix Découvertes RFI sont Rodzeng du Gabon, Ashs the best et Mariaa Siga du Sénégal, Blakkayo de l'Île Maurice, Kamar Mansour du Maroc, Kaya Byinshii du Rwanda, Keb d'Haïti, Maxim BK de la Guinée et Tetero Laurette du Burundi. Les votes pour désigner le lauréat de cette année sont ouverts depuis le début de ce mois en ligne.

Qui succédera à l'artiste congolais Young Ace Wayé, Prix Découvertes RFI 2020 ? Rendez-vous le 17 décembre lors d'une émission en Facebook Live après le vote du grand jury, présidé par Lokua Kanza, ainsi que le vote du public.