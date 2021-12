Congo-Brazzaville: Gestion forestière - Le système normalisé d'observation indépendante constitue une valeur ajoutée

Le directeur des forêts au Congo, Dieudonné Sita, a apprécié à Brazzaville l'importance du système normalisé d'observation indépendante en l'estimant de " valeur ajoutée " dans le cadre de la gestion des forêts.

" Le système normalisé d'observation indépendante externe (SNOIE-Congo), bien qu'il soit " main libre ", vient aussi apporter un plus dans la gouvernance forestière ", a déclaré Dieudonné Sita, directeur des forêts.

A cet effet, a-t-il renchéri, " les deux types d'observation sont complémentaires car l'un peut voir ce que l'autre n'a pas vu et réciproquement. Ainsi, Il n'y a donc aucun inconvénient si les deux observations indépendantes travaillent ensemble ".

Le système normalisé d'observation indépendante est une approche éprouvée et affinée dans des pays par des organisations locales, qui ont bâti leur expérience accumulée sur des partenaires internationaux et se sont concentrées sur l'observation de la mise en œuvre et de l'application des réglementations forestières. Plusieurs organisations ont obtenu des mandats légaux et une reconnaissance officielle de leur rôle dans l'amélioration de la gouvernance forestière. En appui à la gestion durable des forêts, l'Observation indépendante mandatée (OIM) existe depuis plusieurs années avec un ordre de mission permanent.

Par ailleurs, sur la question de la certification du SNOIE Congo à la norme ISO 9001-2015, cela apporte plus de crédibilité et d'efficacité en matière d'observation indépendante externe. Favorable à l'harmonisation des actions entre l'OIM et l'Observation indépendante externe, le directeur des forêts a suggéré " qu'il serait nécessaire que les deux observations indépendantes fassent des descentes de terrain ensemble afin de créer un espace de concertation interne pour discuter et harmoniser les points de vue pour prévenir ainsi tout malentendu pouvant survenir dans les analyses des faits observés ".