Congo-Brazzaville: Média - De bonnes ondes pour Yaro radio !

A Pointe-Noire, l'Espace culturel Yaro innove en ce début décembre avec la création de Yaro radio. Un projet novateur mis en œuvre avec le Festival Les Suds, de la ville de Arles en France et soutenu par le programme Accès culture avec l'Agence française de développement et l'Institut français.

Conçu par l'Espace culturel Yaro et le Festival Les Suds à Arles, le projet Yaro radio s'appuie sur l'expérience de la Radio des Suds (radio éphémère qui émet chaque année sur la période du festival "Les Suds à Arles") et implique une diversité de participants autour de réalisations communes comme un exemple d'action de médiation participative et inclusive. C'est sous ce modèle que s'inspire Yaro radio, un nouveau canal qui permettra d'augmenter la fréquentation et la sensibilisation des nouveaux publics dans l'action au quotidien de l'Espace culturel Yaro et des autres acteurs culturels à Pointe-Noire. Voilà un outil pour encourager les jeunes dans la vie culturelle et artistique communautaire afin qu'ils ne soient pas seulement consommateurs mais acteurs et producteurs de contenus radiophoniques.

Profitant de la tenue de la 17e édition du Festival N'sangu Ndji-Ndji cher à son fondateur, Pierre Claver Mabiala, les premières activités de Yaro radio se tiennent actuelleument et jusqu'au 12 décembre au quartier Loandjili de la ville océane, du 8 au 12 décembre 2021. Preuve de l'ambition de ce projet radiophonique, Antoine Chao, journaliste à Radio France, s'occupe de la formation des futurs animateurs et Remy Gonthier, administrateur du Festival les Suds, anime quant à lui un atelier sur l'administration culturelle pour les acteurs culturels locaux. Dans l'attente de l'obtention des fréquences ponctuelles, Yaro radio produira ses programmes qui seront diffusés durant les événements et sur des radios locales partenaires. Profitez de ce dimanche et de la clôture du Festival N'sangu Ndji-Ndji sur des ondes positives et assister dès 16 h aux show cases d'Hendry Massamba, Brice Mizingou et BNG Band.