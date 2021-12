Cote d'Ivoire: Bethlehem Loba Epse Pony (Initiatrice de FEM) - " Nous voulons promouvoir l'excellence des femmes dans l'administration publique "

" Nous voulons valoriser les mérites et promouvoir l'excellence des femmes dans l'administration publique. Il faut bien que les Ivoiriens découvrent et soient reconnaissantes à ces femmes qui malgré leurs charges quotidiennes de mères et d'épouses, se distinguent par leurs performances professionnelles au sein de l'administration publique ", a indiqué Bethlehem Loba Epse Pony initiatrice de la plateforme Fonctionnaire, épouse, mère (Fem). Et ce, à l'occasion des préparatifs de la 2ème édition des Journées des femmes Fonctionnaires épouses et mères.

Prévues les 25 et 26 mars 2022 à l'auditorium des la Caistab à Abidjan-Plateau, les réflexions de ces assises vont s'articuler autour du thème central : " La femme fonctionnaire face aux défis du numérique ", a annoncé Mme Pony, le 3 décembre 2021.

Au cours de ces assises, l'on connaitra les meilleures femmes fonctionnaires de Côte d'Ivoire, a souligné le Commissariat général dirigé Mme Pony fonctionnaire des impôts. Cette plateforme va mettre en lumière les qualités humaines et professionnelles de la gent féminine qui, selon l'Ansut en 2015, ne pèse pas moins de 45% des 187 780 agents de la fonction publique que compte la Côte d'Ivoire.

C'est dire qu'à travers cette initiative toutes les parties prenantes de l'écosystème de la promotion du genre devraient se mobiliser. Et surtout vue qu'une une dizaine de structures étatiques et non étatiques ont décidé d'apporter leur appui institutionnel à cette plateforme. C'est le lieu de signaler qu'à la première édition le grand prix était revenu à Dr. Assétou Kamara Laurence, 1ère vice-présidente du Conseil d'Administration de la Mugefci.

Farouche défenseure de la promotion de la femme, Mme Pony a tenu à remercier le Président de la République Alassane Ouattara, pour la nomination d'une femme à la tête du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, en l'occurrence Mme Anné Désirée Ouloto. " Nous sollicitions le concours du gouvernement, des entreprises et des bonnes volontés. Soutenir le Fem, c'est soutenir la femme, mère, épouse et travailleuse...la femme de valeur ! "

Notons que le " Grand Prix Fem 2022 " portera le nom de Mme Madeleine Tchicaya, figure de proue de la femme modèle disparue en 2021. " Cette une manière pour nous d'honorer la mémoire de ces grandes dames qui ont tracé les sillons et marqué de leurs empreintes notre administration publique ", soutient la Commissaire générale de la 2ème édition des assises de cette plateforme.

