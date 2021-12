Afrique: [OPINION] - Des raisons d'être optimiste après une année difficile

opinion

2021 a été une année incroyablement difficile pour de nombreuses personnes, dont moi, mais j'espère que 2022 sera meilleure.

Lorsque Paul et moi avons lancé Microsoft, nous avions la vision que les ordinateurs personnels joueraient un jour un rôle important dans la vie des gens. Mais je ne pense pas qu'aucun de nous n'ait jamais prévu un avenir où ils seraient votre seul lien avec le monde. Comme beaucoup de gens, il y a eu des jours entiers cette année où la seule interaction humaine que j'ai eue était à travers un écran.

Le résultat a été l'année la plus inhabituelle et la plus difficile de ma vie. (Je soupçonne que beaucoup de personnes qui liront ceci pourraient en dire autant.) 2020 a connu une brève période de normalité relative avant que COVID-19 ne bouleverse tout. En 2021, la pandémie a dominé nos vies depuis le premier jour. Nous avons tous dû nous adapter à une " nouvelle normalité ", même si ce à quoi cela ressemble est différent pour chaque personne. Pour moi, le résultat a été une année passée principalement en ligne.

J'ai eu des périodes sans aucune interaction sociale en face à face. Si j'avais une pause entre les réunions, je me promènerais dans ma cour juste pour voir quelque chose de différent. Après le travail, je jouais au bridge avec des amis en ligne ou je traînais avec eux par chat vidéo. Une fois vacciné, j'ai commencé à avoir quelques petites rencontres en personne, mais ma vie sociale est encore beaucoup plus numérique qu'avant.

Cela a été une expérience étrange et désorientante. Mon monde personnel ne s'est jamais senti plus petit qu'au cours des douze derniers mois.

En même temps, cette année a été un rappel que notre monde est plus connecté que jamais. 2021 a été riche en événements monumentaux aux répercussions mondiales, notamment des événements météorologiques extrêmes, les effets persistants de la pandémie et le retrait des États-Unis d'Afghanistan. Chaque fois que vous regardiez les nouvelles, cela vous rappelait à quel point quelque chose qui se passait à l'autre bout du monde pouvait vous affecter à la maison. (Il suffit de regarder comment un porte-conteneurs coincé dans le canal de Suez pendant une semaine a causé des retards d'expédition dans le monde.) Il n'a jamais été aussi clair que la résolution de gros problèmes nécessite des personnes travaillant ensemble au-delà des frontières et des secteurs.

La collaboration a été un thème constant dans mon travail cette année. La fondation continue de prendre la majeure partie de mon temps, et je suis époustouflé par les progrès incroyables réalisés par notre équipe et nos partenaires en 2021. La plupart des semaines, nous avons une réunion virtuelle avec tous ceux qui travaillent sur notre réponse COVID . Chaque réunion se concentre sur un sujet différent, comme la modélisation des maladies ou la distribution de vaccins. C'est inspirant d'entendre comment les groupes travaillent ensemble pour trouver des solutions.

Bien que COVID-19 ait été un objectif majeur, la fondation continue de faire des progrès dans d'autres domaines. Notre programme américain travaille avec des partenaires pour aider les étudiants et les enseignants à naviguer dans le nouveau monde étrange de l'éducation à l'ère de la pandémie, et mes collègues travaillant sur l'égalité des sexes se battent pour une reprise mondiale plus équitable. Les équipes mondiales de santé et de développement ont trouvé des moyens créatifs de protéger les avancées contre des maladies telles que la polio, la tuberculose et le VIH et de continuer à progresser dans la réduction de la mortalité infantile. ( Le rapport des gardiens de but de cette année explique comment la pandémie ne nous a pas fait reculer aussi gravement qu'on le craignait.)

L' approbation par l'OMS du premier vaccin antipaludique a été l'une des choses les plus excitantes qui se soient produites . Le paludisme tue près de 650 000 personnes chaque année, dont plus de la moitié sont des enfants de moins de cinq ans, et reste l'une des principales causes de décès dans les pays à faible revenu. Nous avons financé le développement clinique avancé du vaccin entre 2001 et 2015 et continuons à soutenir la recherche sur la manière d'optimiser son efficacité. Ce nouveau vaccin nous donne un aperçu de la façon de développer des vaccins de deuxième génération et des outils de prévention qui peuvent être utilisés à tous les âges, sont encore plus efficaces et peuvent nous aider à atteindre l'objectif d'éradication.

" L'une des choses les plus excitantes qui s'est produite a été l'approbation par l'OMS du premier vaccin contre le paludisme. "

Cette année a également vu le début d'un nouveau chapitre dans mon travail sur le climat. J'ai publié mon livre Comment éviter une catastrophe climatique et lancé les programmes Breakthrough Energy Catalyst et Fellows pour soutenir le financement, la production et l'achat de nouvelles technologies d'énergie propre. La raison pour laquelle je me sentais suffisamment en confiance pour étendre nos efforts de manière si significative était les progrès incroyables que j'ai vus de Breakthrough Energy Ventures, où nous soutenons maintenant plus de 70 entreprises incroyables.

Je travaille depuis longtemps sur les questions climatiques et énergétiques, mais le domaine est devenu une partie plus importante de mes préoccupations au cours des douze derniers mois. J'ai également trouvé le temps de travailler sur des domaines non liés à la fondation et non liés au climat, comme la recherche sur la maladie d'Alzheimer et l'expansion des ressources éducatives gratuites pour les enseignants.

Même si je pense que les choses sur lesquelles j'ai travaillé sont de loin la partie la plus intéressante de mon année, je sais que beaucoup de gens sont curieux d'un sujet plus proche de chez moi : mon divorce. Melinda et moi continuons à gérer notre fondation ensemble et avons trouvé un bon nouveau rythme de travail, mais je ne peux pas nier que cela a été une année de grande tristesse personnelle pour moi. S'adapter au changement n'est jamais facile, quel qu'il soit. J'ai été impressionné par la résilience de mes proches, en particulier mes enfants, en cette période difficile.

Ma famille a également connu beaucoup de changements au-delà de ce que vous avez probablement vu dans les nouvelles. Ma fille aînée, Jenn, s'est mariée cet automne et son mariage a été le point culminant de mon année. Notre plus jeune, Phoebe, a obtenu son diplôme d'études secondaires et est allée à l'université. Étant donné que mon fils Rory est également à l'école, cela signifie que je suis officiellement un nid vide. La maison est beaucoup plus calme sans un groupe d'adolescents qui traînent tout le temps. Les avoir à la maison me manquent, même s'il est plus facile de se concentrer sur la lecture d'un livre ou sur le travail ces jours-ci.

2021 a été une année de grandes transitions pour moi, mais cela n'a pas changé pourquoi j'aime le travail que je fais. À la fin, je voulais m'asseoir et écrire sur quatre choses qui me préoccupent avant 2022 : les derniers progrès vers la fin de la pandémie de COVID-19, pourquoi la diminution de la confiance dans les institutions pourrait être le plus grand obstacle à notre façon, ce que la conversation sur le climat peut nous apprendre sur les progrès et comment la numérisation rapide provoquée par la pandémie façonnera notre avenir.

POURQUOI J'ESPERE QUE LA FIN DE LA PANDEMIE DE COVID-19 EST ENFIN EN VUE

Dans mon précédent article de fin d'année , j'ai écrit que je pensais que nous pourrions regarder en arrière et dire que 2021 était une amélioration par rapport à 2020. Bien que je pense que c'est vrai à certains égards, des milliards de personnes ont été vaccinées contre COVID-19, et le monde est un peu plus proche de la normale - l'amélioration n'a pas été aussi spectaculaire que je l'espérais. Plus de personnes sont mortes du COVID en 2021 qu'en 2020. Si vous faites partie des millions de personnes qui ont perdu un être cher à cause du virus au cours des douze derniers mois, vous ne pensez certainement pas que cette année a été meilleure que la précédente.

En raison de la variante Delta et des défis liés à la vaccination, nous ne sommes pas aussi près de la fin de la pandémie que je l'espérais maintenant. Je n'avais pas prévu qu'une variante aussi hautement transmissible se produirait, et j'ai sous-estimé à quel point il serait difficile de convaincre les gens de se faire vacciner et de continuer à utiliser des masques.

Je suis plein d' espoir, cependant, que la fin est enfin en vue. Il peut être insensé de faire une autre prédiction, mais je pense que la phase aiguë de la pandémie prendra fin en 2022.

Il ne fait aucun doute que la variante Omicron est préoccupante. Les chercheurs, y compris un réseau appelé GIISER soutenu par notre fondation, travaillent de toute urgence pour en savoir plus à ce sujet, et nous aurons bientôt beaucoup plus d'informations (comme dans quelle mesure les vaccins ou une infection antérieure vous protègent contre elle). Mais voici ce que nous savons : le monde est mieux préparé à s'attaquer à des variantes potentiellement mauvaises qu'à tout autre moment de la pandémie jusqu'à présent. Nous avons attrapé cette variante plus tôt que nous avons découvert Delta parce que l'Afrique du Sud a beaucoup investi dans les capacités de séquençage génomique, et nous sommes dans une bien meilleure position pour créer des vaccins mis à jour si nécessaire.

C'est troublant à chaque fois qu'une nouvelle variante de préoccupation apparaît, mais j'ai toujours l'espoir qu'à un moment donné l'année prochaine, COVID-19 deviendra une maladie endémique dans la plupart des endroits. Bien qu'elle soit actuellement environ 10 fois plus mortelle que la grippe, les vaccins et les antiviraux pourraient réduire ce nombre de moitié ou plus. Les communautés verront encore des épidémies occasionnelles, mais de nouveaux médicaments seront disponibles qui pourraient prendre en charge la plupart des cas et les hôpitaux seront en mesure de gérer le reste. Votre niveau de risque individuel sera suffisamment faible pour que vous n'ayez pas autant besoin d'en tenir compte dans votre prise de décision. Ce ne sera pas le principal lorsque vous déciderez de travailler au bureau ou de laisser vos enfants aller à leur match de football ou regarder un film au cinéma. Dans quelques années.

Maintenant que nous commençons à avancer vers la fin de cette pandémie, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce qui s'est bien passé et à ce qui n'a pas fonctionné au cours des deux dernières années. Nous pouvons tirer des leçons importantes de la réponse mondiale au COVID-19 qui nous prépareront mieux la prochaine fois.

Même si la pandémie a duré plus longtemps que prévu, beaucoup de choses se sont bien passées. Pour commencer, les progrès que nous avons réalisés sur les vaccins sont remarquables. Le monde n'a jamais fabriqué et distribué un vaccin contre une maladie plus rapidement qu'il ne l'a fait pour COVID-19. Le fait que nous ayons eu un - et encore moins plusieurs ! - vaccins au cours de la première année de la pandémie est miraculeux. Ce succès est un hommage au nombre de candidats que le monde avait dans le pipeline. Le développement de vaccins repose sur un peu de chance, et nous avons couvert nos paris en essayant tant d'approches différentes.

Je pense que les vaccins à ARNm seront finalement considérés comme la percée la plus importante de la pandémie. Prouver que l'ARNm fonctionne comme une plate-forme vaccinale a changé la donne, non seulement pour cette pandémie, mais aussi pour la prochaine. Maintenant que l'ARNm est bien établi, nous serons en mesure de développer des vaccins sûrs et efficaces très rapidement à l'avenir.

Nous avons également beaucoup appris sur les interventions non pharmaceutiques (ou NPI) qui éclaireront la riposte à la maladie à l'avenir. Les NPI incluent des choses comme les mandats de masque, les procédures de quarantaine et les restrictions de voyage. Les deux dernières années nous ont donné l'occasion de voir à quel point différentes stratégies sont efficaces contre une maladie respiratoire comme le COVID. La prochaine fois, le monde sera prêt à déployer des outils bon marché et faciles comme les masques beaucoup plus rapidement, et les gouvernements comprendront mieux quand et comment déployer des stratégies plus lourdes comme les blocages.

Bien que l'arrêt d'une pandémie incombe en fin de compte aux systèmes et aux gouvernements, les deux dernières années nous ont montré que les individus peuvent avoir un impact réel . Nous avons vu des gens incroyables du monde entier accomplir un travail héroïque pour protéger leurs communautés, des enseignants qui ont pris le temps de déposer du matériel de classe sur le pas de la porte de leurs élèves aux agents de santé qui sont allés de maison en maison pour s'assurer que tout le monde avait la possibilité de se faire vacciner. J'ai écrit un article séparé décrivant plusieurs de ces héros du continent africain. Vous pouvez lire à leur sujet ici .

Un domaine qui a été un sac mélangé est la thérapeutique. Jusqu'à ces derniers mois, j'étais déçu par le manque de progrès que nous avions fait sur le front du traitement. Le remdesivir est cher, et il n'a tout simplement pas eu un si grand effet. La dexaméthasone est moins chère et a aidé un peu, mais pas assez pour faire une énorme brèche dans l'arrêt précoce de la maladie. Les anticorps monoclonaux - sur lesquels j'étais assez optimiste à un moment donné - étaient trop compliqués sur le plan logistique pour sortir et sauver autant de personnes plus tôt dans la pandémie, et ils n'étaient pas très efficaces contre les variantes.

La raison pour laquelle je me sens maintenant beaucoup mieux à propos de la thérapeutique est la récente nouvelle concernant deux nouveaux médicaments antiviraux. Ce sont les traitements dont nous avions besoin en 2020. L'un d'eux, un médicament appelé molnupiravir de Merck, vient d'obtenir le sceau d'approbation de la FDA pour les personnes à haut risque la semaine dernière. Il réduit considérablement vos chances d'être hospitalisé ou de mourir de COVID-19 (bien que pas autant que nous l'avions initialement espéré ), il est relativement bon marché à fabriquer et c'est un médicament oral facile à distribuer.

Plus tôt cette année, avant de savoir que le médicament fonctionnait, la fondation a soutenu un effort visant à rationaliser le processus de production du molnupiravir afin de réduire les coûts. Merck laisse les fabricants de génériques fabriquer cette formulation simplifiée, ce qui rendra le médicament accessible à beaucoup plus de personnes. Nous avons également récemment engagé 120 millions de dollars pour faire en sorte que le médicament soit disponible dans les pays à faible revenu où il sauvera de nombreuses vies. J'aurais juste aimé qu'il soit arrivé plus tôt.

Le domaine que je considère comme la plus grande déception est l'iniquité de l'allocation des vaccins. C'est quelque chose sur lequel j'ai longuement écrit et quelque chose dont je vais continuer à parler dès que j'en aurai l'occasion, parce que ça n'avait pas à être ainsi. Le monde a fait un travail remarquable en fabriquant et en distribuant des milliards de doses de vaccins, mais le fait que si peu de personnes à haut risque dans les pays à faible revenules avoir reçus est inacceptable. Cela n'a tout simplement pas de sens qu'autant de personnes à faible risque se soient fait vacciner avant que nous n'atteignions toutes les personnes plus âgées ou ayant un problème de santé sous-jacent. À l'avenir, nous devons changer la façon dont le monde alloue les doses et trouver des moyens d'accélérer la fabrication encore plus rapidement, notamment en augmentant la capacité mondiale de fabrication de vaccins et en aidant davantage de pays à développer, fabriquer et approuver eux-mêmes des vaccins.

L'autre domaine où il y a une énorme marge d'amélioration est de trouver des moyens de lutter contre la désinformation. Comme je l'ai mentionné, je pensais que la demande de vaccins serait bien plus élevée qu'elle ne l'a été dans des endroits comme les États-Unis. Il est clair que la désinformation (y compris les théories du complot qui m'impliquent malheureusement) a un impact substantiel sur la volonté des gens de se faire vacciner. Cela fait partie d'une tendance plus large à la méfiance envers les institutions, et c'est l'un des problèmes qui me préoccupe le plus à l'approche de 2022.

LA BAISSE DE CONFIANCE REND PLUS DIFFICILE LA RESOLUTION DE GRANDS DEFIS

J'ai eu beaucoup de gens me demandent récemment si je suis toujours optimiste quant à l'avenir. Bien que la réponse soit oui, être optimiste ne signifie pas ignorer les problèmes. Je suis profondément troublé par un défi en particulier.

La pandémie a été un test massif de gouvernance. Lorsque la pandémie prendra enfin fin, ce sera un hommage au pouvoir de la coopération et de l'innovation mondiales. En même temps, cette époque nous a montré à quel point la baisse de la confiance dans les institutions publiques crée des problèmes tangibles et complique nos efforts pour relever les défis. D'après ce que j'ai vu au cours des deux dernières années, je m'inquiète plus que jamais de la capacité des gouvernements à faire de grandes choses.

Nous avons besoin que les gouvernements prennent des mesures si nous voulons progresser sur des défis comme éviter une catastrophe climatique ou prévenir la prochaine pandémie. Mais la perte de confiance rend plus difficile pour eux d'être efficaces. Si vos employés ne vous font pas confiance, ils ne soutiendront pas de nouvelles initiatives majeures. Et lorsqu'une crise majeure survient, ils sont moins susceptibles de suivre les conseils nécessaires pour surmonter la tempête.

Cette baisse de confiance se produit partout dans le monde. L' indice de confiance Edelman 2021 montre des baisses inquiétantes à travers le monde. C'est en partie compréhensible : chaque fois que vous avez une très grosse crise comme une pandémie, les gens recherchent quelqu'un à blâmer. Les gouvernements sont une cible évidente.

Mais cette tendance à moins de confiance dans le gouvernement n'a pas commencé en 2020. La pandémie n'a fait que clarifier ce qui s'était déjà produit.

Alors, qui ou qu'est-ce qui est à blâmer ? Il est clair qu'une polarisation accrue est un moteur important. Cela est particulièrement évident ici aux États-Unis , même si nous sommes loin d'être les seuls. Les Américains sont de plus en plus divisés et plus profondément ancrés dans leurs convictions politiques. L'écart entre la gauche et la droite devient un gouffre de plus en plus difficile à combler.

Il existe de nombreuses raisons à cette fracture croissante, notamment un cycle d'information de 24 heures, un climat politique qui récompense la génération de gros titres plutôt que des débats de fond et l'essor des médias sociaux. Je suis particulièrement intéressé à comprendre ce dernier, car c'est le plus axé sur la technologie.

La communication numérique a de profonds avantages pour aider les gens à collaborer, à rester en contact et à partager des choses les uns avec les autres. Mais les médias sociaux ont joué un rôle énorme dans la diffusion d'informations erronées qui rendent les gens méfiants à l'égard de leurs gouvernements. Les flux de médias sociaux sont devenus si personnalisés que vous ne voyez pas les informations factuelles si elles ne correspondent pas à votre profil.

Je crois que les gouvernements doivent réglementer ce pour quoi vous pouvez et ne pouvez pas utiliser les médias sociaux. Aux États-Unis, ce sujet a soulevé beaucoup de questions sur la liberté d'expression. Mais la réalité est que notre gouvernement a déjà toutes sortes de normes autour de la communication.

Vous ne pouvez pas calomnier quelqu'un ou le tromper en lui promettant quelque chose que vous ne tenez pas. Les émissions de télévision en réseau ne peuvent pas montrer de scènes de sexe explicites ou utiliser certains langages grossiers avant 22 heures au cas où des enfants les regarderaient. Ces règles existent pour protéger les gens. Alors pourquoi notre gouvernement ne pourrait-il pas créer de nouvelles règles pour les protéger des dommages les plus tangibles créés par les médias sociaux ? Ils ne seraient pas faciles à appliquer et nous aurions besoin d'un débat public sur l'emplacement exact des lignes, mais c'est faisable et très important à faire. Une vidéo prétendant faussement que le vaccin COVID-19 vous rend infertile ne devrait pas être autorisée à se propager largement sous couvert d'être une nouvelle.

Alors que les gens se polarisent des deux côtés de l'allée, les politiciens sont incités à adopter des positions de plus en plus extrêmes. Dans le passé, si vous n'aimiez pas la façon dont une agence gouvernementale fonctionnait, vous vous en alliez sur une plate-forme pour la réparer. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de personnes se faire élire sur la promesse d'abandonner purement et simplement les institutions et les normes.

Lorsque vos chefs de gouvernement vous disent de ne pas faire confiance au gouvernement, qui êtes-vous censé croire ? Cela crée un effet aggravant où les gens perdent confiance dans le gouvernement, élisent des politiciens qui partagent leur méfiance, puis deviennent encore plus désillusionnés lorsque leurs dirigeants leur disent à quel point les institutions qu'ils dirigent maintenant sont mauvaises.

C'est généralement là que j'expose mes idées sur la façon dont nous résolvons le problème. La vérité, c'est que je n'ai pas les réponses. J'ai l'intention de continuer à rechercher et à lire les idées des autres, en particulier celles des jeunes. J'espère que les générations qui ont grandi en ligne auront de nouvelles idées sur la façon de s'attaquer à un problème si profondément enraciné dans Internet.

" C'est généralement là que j'expose mes idées sur la façon dont nous résolvons le problème. La vérité, c'est que je n'ai pas les réponses. J'ai l'intention de continuer à rechercher et à lire les idées des autres, en particulier celles des jeunes.

Ce problème nécessite plus qu'une simple innovation pour être résolu, bien que nous puissions prendre certaines mesures (en particulier autour de la gouvernance électronique et de la mise à disposition des données au public) pour apporter des améliorations modestes. Les grandes idées scientifiques sont publiées et testées de toutes sortes de manières. Pour les grandes idées politiques, les voies ne sont pas aussi claires. Les groupes de réflexion et les universitaires peuvent pointer dans la bonne direction, mais en fin de compte, dans une démocratie du moins, il me semble que vous devez choisir les bons dirigeants et leur donner l'espace pour essayer de nouvelles idées.

CE QUE NOUS POUVONS APPRENDRE SUR LES PROGRES DE LA CONVERSATION SUR LE CLIMAT

Il y a une phrase que nous aimons utiliser à la fondation : le progrès est possible, mais pas inévitable. Le changement se produit parce que des groupes de personnes se réunissent et décident d'améliorer les choses. Il se peut que cela ne se produise pas aussi rapidement que vous le souhaitez ou que vous en avez besoin. Mais si vous avez suffisamment de personnes intelligentes, réfléchies et passionnées pour le faire, des progrès finiront par arriver.

Cela m'a été rappelé lors de la récente conférence sur le climat COP26 à Glasgow, en Écosse. La conversation sur le climat est souvent désignée comme un domaine bloqué par des désaccords. Dans le passé, il y avait eu beaucoup de débats pour savoir si nous disposions de tous les outils nécessaires pour résoudre ce problème. Maintenant, il y a beaucoup plus d'accord sur le fait que nous avons une partie de ce dont nous avons besoin, mais pas tout, et que nous devons donner la priorité à la réduction de cet écart si nous voulons éviter une catastrophe climatique.

J'ai été époustouflé par l'enthousiasme et l'engagement intense à Glasgow, en particulier par rapport à la dernière grande conférence COP en 2015. Partout où vous regardiez, vous voyiez des dirigeants du monde entier, y compris de nombreux responsables gouvernementaux et PDG, désireux de prendre de vrais engagements.

Le plus grand changement que j'ai vu par rapport à 2015 a été l'accent mis sur l'innovation. Il est désormais largement admis que l'innovation doit être au premier plan de tout plan visant à atteindre l'objectif zéro émission d'ici 2050. Le secteur privé joue un rôle central et nécessaire aux côtés des gouvernements et des organisations à but non lucratif. Il était encourageant d'entendre les dirigeants de diverses industries qui doivent faire partie de la transition, y compris le transport maritime, l'exploitation minière et les services financiers, parler de leurs plans pratiques pour décarboner et soutenir l'innovation.

J'ai passé beaucoup de temps à la conférence à expliquer aux gens comment les nouvelles technologies vertes doivent être suffisamment abordables pour que le monde entier puisse les utiliser. Si nous voulons mettre à l'échelle les innovations qui nous amènent à zéro, nous devons réduire la différence de coût entre les choses qui émettent des gaz à effet de serre et celles qui n'en émettent pas. J'appelle cette différence la Green Premium , et y remédier doit être un élément essentiel de tout plan climatique.

J'étais également ravi de voir autant d'attention portée à l'adaptation. Nous perdrons la lutte mondiale contre la pauvreté si nous n'aidons pas les plus pauvres du monde à s'adapter au changement climatique, en particulier les agriculteurs de subsistance qui dépendent de la nourriture qu'ils cultivent pour nourrir leur famille et sont les plus exposés. Même si le monde atteint son objectif de zéro net d'ici 2050, nous connaîtrons toujours un réchauffement important. Cela créera d'énormes problèmes pour les habitants des pays à revenu faible et intermédiaire, à moins que nous ne prenions des mesures dès maintenant pour les aider, comme le développement de nouvelles cultures plus productives et capables de résister aux changements climatiques.

En bref, cette conférence a clairement montré que le monde est engagé et progresse. Il en a résulté un certain nombre de mesures concrètes importantes, telles que de nouveaux engagements à investir dans les technologies propres , des promesses de réduire les émissions de méthane et de mettre fin à la déforestation d' ici la fin de la décennie, et la création d'une coalition qui aidera les agriculteurs à s'adapter .

Rien de tout cela n'est arrivé par accident. Les améliorations apportées au cours des dernières années témoignent des militants, des élus, des chefs d'entreprise, des philanthropes et des citoyens engagés qui se battent pour faire passer le changement climatique au sommet de l'agenda mondial. Nous avons encore beaucoup de travail à faire - même si tous les engagements pris à la COP sont respectés, nous n'atteindrons toujours pas notre objectif de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés - et j'espère que le monde s'appuiera sur les progrès réalisés dans Glasgow. Mais je suis optimiste que nous avons l'élan nécessaire pour éviter une catastrophe climatique.

2021 NOUS A DONNE UN APERÇU DE NOTRE AVENIR PLUS NUMERISE

Même après la fin de cette pandémie, il est clair qu'une grande partie de la numérisation qu'elle a entraînée est là pour rester. Les deux dernières années ont conduit à des progrès monumentaux dans la façon dont nous utilisons la technologie, accélérant des changements qui auraient pris des années, voire une décennie ou plus, sinon. Nous avons assisté à une adoption rapide et généralisée de services qui existaient déjà, comme faire l'épicerie en ligne ou organiser des réunions par chat vidéo. Et nous avons vu la création de nouvelles innovations qui, je pense, ne représentent que la pointe de l'iceberg de ce qui va arriver dans les années à venir.

La numérisation est là pour rester, mais les technologies que nous utilisons continueront de s'améliorer au fil du temps. Nous ne sommes qu'au début de la façon dont les logiciels permettront l'innovation. Plus nous utilisons des outils numériques, plus nous recevons de commentaires sur la façon de les améliorer. Il faudra au moins une décennie pour comprendre toute l'étendue de l'impact de la pandémie sur la numérisation, mais je prédis que nous assisterons à de grands changements dans trois domaines.

Le premier et peut-être le plus important est le travail de bureau. La pandémie a révolutionné la façon dont les entreprises envisagent la productivité et la présence sur le lieu de travail. Les frontières entre des domaines de travail autrefois discrets - brainstorming, réunions d'équipe, conversations informelles dans le couloir - s'effondrent. Nous commençons à voir évoluer des structures que nous pensions essentielles à la culture du bureau, et ces changements ne feront que s'intensifier dans les années à venir à mesure que les entreprises et les employés s'installeront dans de nouveaux modes de travail permanents.

Je suis vraiment enthousiasmé par le potentiel d'expérimentation. Les attentes concernant la productivité ont été bouleversées. Je vois de nombreuses opportunités de repenser les choses et de découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

" Je suis vraiment enthousiasmé par le potentiel d'expérimentation. Les attentes concernant la productivité ont été bouleversées. Je vois de nombreuses opportunités de repenser les choses et de découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Par exemple, il y a eu beaucoup de débats sur la question de savoir si les entreprises devaient rester complètement éloignées, planifier un retour complet au bureau ou trouver un compromis entre les deux. Bien que la plupart des entreprises opteront probablement pour l'approche hybride, il existe une grande flexibilité quant à ce à quoi cette approche pourrait ressembler exactement. Et si vos employés fixaient leur propre horaire ? Avez-vous des personnes travaillant au bureau les lundis et vendredis, ou leur demandez-vous de travailler à distance ces jours-là, sachant que la circulation pourrait être pire le week-end ?

Je ne vois aucune raison pour laquelle les entreprises doivent prendre des décisions fermes tout de suite. Alors que la pandémie se termine et que les choses commencent à devenir plus normales, c'est le moment idéal pour adopter une approche de test A/B pour le travail à distance. Peut-être qu'une équipe essaie une configuration tandis qu'une autre équipe en essaie une autre, afin que vous puissiez comparer les résultats et trouver le bon équilibre pour tout le monde.

(Il vaut la peine de répéter que je parle des emplois de bureau. La pandémie a perturbé le travail dans pratiquement toutes les industries. Il existe d'énormes secteurs de l'économie où les choses ne changeront pas autant ou changeront de différentes manières que ce que je décris ici.)

Je suis également très intéressé par la façon dont la technologie peut créer plus de spontanéité avec le travail à distance à l'avenir.

C'est la chose la plus importante que vous perdez lorsque vous n'êtes pas au bureau. Disons que vous travailliez dans un open space avec six autres personnes. Vous pouviez lever les yeux à tout moment et voir ce qu'ils faisaient. Vous pourriez dire s'ils avaient envie de parler, de vous donner des conseils ou simplement de prendre une pause pour discuter de choses non professionnelles. Ce genre d'interaction spontanée s'est arrêté lorsque beaucoup d'entre nous ont commencé à travailler à domicile. Vous n'allez pas vraiment avoir une conversation imprévue avec un collègue au sujet de votre dernière réunion dans votre salon. Mais de nombreuses innovations sont en préparation pour reproduire cette expérience à la maison.

Si vous aviez un deuxième écran qui était très bon marché et un endroit physique pour le mettre, vous pourriez avoir un flux de vous tous les six assis dans votre bureau à domicile en train de travailler. Vous pouvez regarder l'écran pour voir ce que tout le monde fait (sauf lorsque quelqu'un veut de l'intimité et éteint la caméra). Lorsque quelqu'un semble libre de parler, vous pouvez simplement cliquer sur sa vidéo, zoomer et commencer à discuter. Ce n'est pas radicalement différent de la façon dont les outils de collaboration fonctionnent aujourd'hui, et c'est quelque chose que nous avons la bande passante et la puissance logicielle pour le faire maintenant.

Je pense que nous allons bientôt commencer à voir un changement encore plus important. Les gens ne devraient pas supposer que la qualité du logiciel qui vous permet d'avoir des expériences virtuelles restera la même. L'accélération de l'innovation ne fait que commencer.

Au cours des deux ou trois prochaines années, je prédis que la plupart des réunions virtuelles passeront des grilles d'images de caméras 2D - que j'appelle le modèle Hollywood Squares , bien que je sache que cela me date probablement - au métaverse, un espace 3D avec des avatars numériques. Facebook et Microsoft ont récemment dévoilé leurs visions pour cela, ce qui a donné à la plupart des gens leur première idée de ce à quoi cela ressemblera.

L'idée est que vous utiliserez éventuellement votre avatar pour rencontrer des gens dans un espace virtuel qui reproduit le sentiment d'être dans une pièce réelle avec eux. Pour ce faire, vous aurez besoin de quelque chose comme des lunettes VR et des gants de capture de mouvement pour capturer avec précision vos expressions, votre langage corporel et la qualité de votre voix. La plupart des gens ne possèdent pas encore ces outils, ce qui ralentira quelque peu l'adoption. (L'une des choses qui a permis le changement rapide vers les réunions vidéo était le fait que de nombreuses personnes avaient déjà des PC ou des téléphones avec des caméras.) Microsoft prévoit de déployer une version provisoire l'année prochaine, qui utilise votre webcam pour animer un avatar utilisé dans la configuration 2D actuelle.

Il y a une tonne d'entreprises qui travaillent sur des avatars 3D, et j'ai récemment eu l'occasion de tester certains de leurs prototypes. J'ai été super impressionné par ce que j'ai vu. L'une des plus grandes améliorations par rapport à ce que nous utilisons actuellement est l'utilisation de l'audio spatial, où la parole semble provenir de la direction de la personne qui parle. Vous ne réalisez pas à quel point il est inhabituel que l'audio d'une réunion ne provienne que du haut-parleur de votre ordinateur jusqu'à ce que vous essayiez autre chose. Il y a encore du travail à faire, mais nous approchons d'un seuil où la technologie commence à reproduire véritablement l'expérience d'être ensemble au bureau.

Le deuxième domaine où nous verrons les effets durables de la numérisation est l'éducation. Contrairement aux bureaux, les écoles reviendront uniquement à l'enseignement en personne, à l'exception peut-être de certaines options à distance limitées pour les lycéens plus âgés. Ce qui va changer, cependant, c'est la façon dont nous utilisons les outils numériques pour améliorer la façon dont les enfants apprennent.

La capacité des nouveaux outils éducatifs numériques à transformer la salle de classe dépend, bien sûr, de l'accès des enfants à la technologie à la maison. L'écart d'accès s'est rétréci depuis le début de la pandémie et continuera de se rétrécir, mais beaucoup d'enfants n'ont toujours pas d'ordinateur décent ou d'Internet fiable et rapide à la maison. Trouver des moyens d'élargir l'accès est tout aussi important que le développement de nouvelles innovations.

La pandémie a accéléré le développement de programmes d'études dynamiques, car de plus en plus d'enseignants ont dû s'appuyer sur des outils numériques pour donner des devoirs aux élèves pendant les périodes de fermeture des écoles. Nous commençons à voir ce programme devenir plus réactif à mesure que la demande augmente, et il ne fera que devenir plus adapté aux besoins individuels des étudiants et des enseignants dans les années à venir. L'intention est que ces nouveaux outils complètent l'apprentissage en classe plutôt que de le remplacer. (S'il y a une chose que les deux dernières années ont clairement montrée, c'est que de nombreux enfants, en particulier les plus jeunes, ne réussissent pas bien assis devant un écran à faire des devoirs toute la journée.)

Si vous êtes étudiant, vous pourrez obtenir des commentaires du logiciel pendant que vous faites vos devoirs en ligne. Le contenu sera plus interactif et personnalisé pour vous, vous aidant à vous concentrer sur les domaines où vous avez besoin d'un peu plus d'aide tout en renforçant votre confiance en vous en vous donnant des problèmes que vous êtes plus à l'aise pour résoudre.

Si vous êtes enseignant, vous comprendrez mieux comment vos élèves se débrouillent. Un simple clic sur un bouton vous montrera que l'élève X pourrait avoir besoin de plus d'aide sur un type de question particulier tout en vous indiquant que l'élève Y est prêt à accepter un devoir de lecture plus avancé.

La fondation travaille sur de nouveaux outils innovants comme celui-ci depuis des années, et c'est formidable de voir autant de progrès réalisés au cours des deux dernières années en réponse à la pandémie.

Certains des plus grands progrès ont été réalisés dans les programmes de mathématiques. Beaucoup d'enfants développent une image de soi de ne pas être bons en mathématiques. Ils se débattent avec des ensembles de problèmes qui sont peut-être trop difficiles pour leur niveau de compétence actuel, et ils ne rattrapent jamais leur retard à mesure que les cours deviennent plus avancés. C'est un gros problème que je suis optimiste que nous pouvons résoudre avec la technologie.

La fondation travaille avec des partenaires sur de nouveaux programmes qui aident les enfants à devenir plus confiants dans leurs compétences en mathématiques. Je suis tellement enthousiasmé par ce travail - et j'ai tellement de choses à dire à ce sujet - que j'ai écrit un article séparé détaillant certains des exemples les plus prometteurs. Vous pouvez le lire ici .

Le dernier domaine où la numérisation est là pour rester est celui des soins de santé. La télésanté n'est pas nouvelle, mais sa popularité pendant la pandémie l'était. Au cours des deux dernières années, nous avons vu plus de personnes opter pour des rendez-vous virtuels au lieu de soins en personne. Les technologies qui facilitent ces rendez-vous s'améliorent déjà beaucoup et je m'attends à d'énormes améliorations au fil du temps.

Bien que certains domaines médicaux soient revenus principalement aux visites en personne, un domaine qui, selon moi, changera à jamais est la santé comportementale. Les rendez-vous virtuels ont tellement d'avantages que je pense que le nouveau modèle est là pour rester.

Voir votre thérapeute prend beaucoup moins de temps et s'intègre plus facilement dans votre journée lorsque vous n'avez qu'à allumer votre ordinateur portable. Les séances peuvent être aussi longues ou aussi courtes que nécessaire - une séance de 15 minutes peut ne pas en valoir la peine si vous devez vous rendre chez un médecin, mais cela a beaucoup plus de sens depuis chez vous. De plus, de nombreuses personnes se sentent plus à l'aise dans leur propre espace que dans un cadre clinique.

D'autres types de visites chez le médecin pourraient également devenir plus flexibles à mesure que de nouveaux outils apparaissent. À l'heure actuelle, lorsque vient l'heure de votre examen médical annuel, vous devez probablement vous rendre dans le bureau de votre médecin pour obtenir vos signes vitaux et votre sang. Mais que se passerait-il si vous disposiez d'un appareil à la maison que votre médecin pourrait contrôler à distance pour mesurer votre tension artérielle ? Et s'il pouvait consulter les données collectées à partir de votre montre intelligente pour voir comment vous dormez et quelle est votre fréquence cardiaque active ? Et si vous pouviez faire analyser votre sang dans un endroit pratique de votre quartier, peut-être dans votre pharmacie locale, qui enverrait les résultats directement à votre médecin ? Et si vous pouviez continuer à consulter un médecin de soins primaires que vous aimez même si vous déménagez dans un autre État ?

Ce sont toutes des possibilités réelles pour l'avenir, et je suis curieux de voir comment elles transforment les soins de santé. Au-delà des limites de la technologie et de la confidentialité, il existe également des obstacles réglementaires que nous devons surmonter avant que les soins de santé numériques ne deviennent véritablement courants. Certains États rendent toujours difficile de voir des patients virtuellement dans un État différent en raison du fonctionnement actuel des licences.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous commençons seulement à voir comment la numérisation va changer nos vies. Il y a tellement de potentiel pour que la technologie crée plus de flexibilité et d'options pour les gens. J'hésite à suggérer que quoi que ce soit à propos de la pandémie de COVID-19 a été positif. Mais quand nous regardons en arrière sur cette période, je soupçonne que l'histoire la considérera comme une période de terrible dévastation et de perte qui a également déclenché de nombreux changements massifs pour le mieux.

RAISONS D'ETRE OPTIMISTES EN 2022

Mon travail a toujours été guidé par une idée simple : le monde peut s'améliorer. Un gros revers comme la pandémie rend plus difficile de croire que des progrès sont possibles. Je reste cependant optimiste quant à notre capacité à construire un monde où chacun a la chance de vivre une vie saine et productive.

Mais cette capacité dépend de notre capacité à arrêter la prochaine pandémie. Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter les souffrances des deux dernières années. Le monde a eu une chance d'investir dans les outils et les systèmes qui auraient pu empêcher la pandémie de COVID-19, et nous ne l'avons pas saisie. Il est maintenant temps d'apprendre de nos erreurs et de prendre des mesures pour éviter que cette terrible expérience ne se reproduise.

La bonne nouvelle est que le monde n'a plus besoin d'être persuadé qu'il est important d'arrêter une pandémie. J'espère que nous verrons un large soutien aux efforts de préparation à une pandémie, et je prévois de passer beaucoup de temps à les défendre. C'est la chose la plus importante et la plus importante sur laquelle je vais travailler en 2022. J'écris actuellement un livre qui sortira l'année prochaine, qui expose mon plan pour m'assurer que COVID-19 est la dernière pandémie.

" La bonne nouvelle est que le monde n'a plus besoin d'être persuadé qu'il est important d'arrêter une pandémie. J'espère que nous verrons un large soutien aux efforts de préparation à une pandémie, et je prévois de passer beaucoup de temps à les défendre. "

Je pense que nous verrons également de nombreuses autres raisons d'être optimistes en 2022, en particulier sur le front de l'innovation. Je m'attends à beaucoup de progrès alors que la R&D suspendue par la pandémie prend de l'ampleur.

L'une des choses que j'ai le plus hâte de suivre, ce sont les essais cliniques d'un nouveau produit prometteur de prévention du VIH appelé islatravir. Aujourd'hui, vous pouvez réduire votre risque d'infection en prenant une pilule tous les jours ou en ce qu'on appelle une " prophylaxie à la demande ". Bien que les deux options actuelles offrent une protection formidable, la première repose sur la capacité de la prendre régulièrement et la seconde nécessite une planification à l'avance.

L'islatravir est une pilule que vous ne prenez qu'une fois par mois. Les premiers résultats des essais de phase II ont été publiés cet été, et ils sont jusqu'à présent formidables. J'ai hâte d'en voir plus l'année prochaine, ainsi que de suivre les progrès des essais de phase III. Notre fondation a aidé à financer un essai de phase III du médicament en Afrique, qui a commencé au début de 2021 et étudiera l'efficacité du médicament pour les jeunes femmes au cours des prochaines années.

Un autre domaine à surveiller en 2022 est le diagnostic de la maladie d'Alzheimer . D'énormes progrès ont été réalisés sur ce front récemment, et il y a de bonnes chances que le premier test sanguin abordable et accessible pour la maladie d'Alzheimer soit approuvé l'année prochaine. Bien que cela ne change pas encore la donne pour les personnes atteintes de la maladie, qui n'a actuellement aucun remède ni même un moyen de la ralentir, ce test accélérera les progrès dans la quête d'une percée thérapeutique.

Je suis également impatient de poursuivre le travail de Breakthrough Energy Ventures , Catalyst et Fellows pour rendre les innovations en matière d'énergie propre plus disponibles et abordables pour tous. Ils permettent des percées dans un large éventail de domaines, dont beaucoup sont encore dans des années. Un domaine dans lequel nous pourrions voir de réels progrès bientôt est celui de rendre les carburants à hydrogène verts plus abordables. Ce serait un énorme pas en avant, car les carburants à base d'hydrogène permettraient un stockage d'énergie de longue durée et pourraient être utilisés pour faire fonctionner des choses comme de grands avions et des processus industriels.

S'INSTALLER DANS UNE NOUVELLE NORMALITE

Je n'ai jamais été une grande personne à résolution du Nouvel An. Je n'ai pas d'objectif spécifique en tête pour 2022 (même si je suppose qu'il me reste encore quelques semaines pour en penser un). Mais ce que j'espère, c'est que l'année prochaine sera beaucoup plus réglée que celle-ci.

Les êtres humains sont naturellement résistants au changement. Qu'il s'agisse du bouleversement mondial massif des deux dernières années ou des transitions plus proches de chez nous, il n'est jamais facile de s'adapter à de nouveaux modes de vie.

Je pense que 2022 sera une année où beaucoup d'entre nous s'installeront enfin dans une nouvelle normalité post-pandémique. Pour moi, cela signifiera aller un peu plus au bureau alors que les cas de COVID, espérons-le, diminuent. Je veux trouver un nouveau rythme à la maison maintenant que mes trois enfants sont partis et que ma journée n'est pas aussi structurée pour trouver du temps à passer avec eux. J'ai hâte de passer plus de temps à interagir avec les gens via mon blog et d'autres canaux. J'aimerais garder mon habitude de l'ère COVID de regarder beaucoup de vidéos éducatives sur YouTube et des services d'abonnement comme Wondrium, car c'est un très bon moyen d'en apprendre davantage sur des sujets obscurs. (J'en sais maintenant plus sur la verrerie, l'observation des oiseaux et l'histoire des Samoa américaines que je ne l'aurais imaginé.)

J'espère que vous et vos proches trouverez également un moyen de créer de nouvelles routines. Il ne fait aucun doute que la pandémie créera d'énormes changements durables qu'il faudra des années pour bien comprendre, ce qui peut sembler effrayant. L'un de mes auteurs préférés, Yuval Noah Harari, a écrit un jour que " les gens ont généralement peur du changement parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Mais la plus grande constante de l'histoire est que tout change.

Le monde s'est déjà adapté à de grandes perturbations, et nous recommencerons. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.