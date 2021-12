Afrique: Championnats d'Afrique de karaté - Le Congo termine dans le top 5

Au terme des combats des championnats d'Afrique cadets, juniors et seniors de kararté qui se sont déroulés du 3 au 5 décembre, au Caire en Égypte, les Diables rouges du Congo ont marqué positivement leur passage en glanant quinze médailles dont une en or et terminent quatrièmes.

Les Congolais ont, en effet, réussi leur parcours dans la compétition qui a réuni les meilleurs karatékas du continent de toutes les catégories confondues. Au classement des médailles, ils se sont placés à la quatrième position derrière les Tunisiens (vingt et une médailles) et l'Algérie (vingt-sept médailles). Le pays hôte, l'Egypte, n'a pas fait de cadeau à ses invités puisqu'il a remporté trente-huit médailles. Le Congo prend ainsi la tête de l'Afrique subsaharienne car les pays comme le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Sénégal ou le Nigeria n'ont pas fourni assez d'efforts.

Une médaille en or, trois en argent et onze bronzes, telle est la moisson. L'unique médaille d'or de la délégation congolaise a été remportée par Abraham Bikoka, actuel nouveau champion d'Afrique dans la catégorie des cadets. En seniors hommes, Grâce Kolime a remporté l'unique médaille de bronze tandis que chez les seniors dames, Mathurina Malanda et Grâce Dewe ont remporté une médaille de bronze chacune. Diabaté Fatoumata a remporté deux médailles de bronze.