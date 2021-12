Sénégal: Kédougou - Le projet Damcam et la région médicale sensibilisent les jeunes sur le Vih/SIDA

Le projet Damcam et la région médicale de Kédougou ont organisé le weekend dernier, une journée de sensibilisation des jeunes pour mieux les outiller face aux infections sexuellement transmissibles et au Vih/Sida.

KEDOUGOU-Le collège Maciré Bâ de Kédougou a abrité la journée, rythmée par des dépistages au Vih-Sida et des sketchs de sensibilisation sur la maladie. Le conseiller technique Vih de la région de la région de Kédougou, Abdoulaye Konaté a fait comprendre à cette occasion que cette journée revêt une importance capitale en ce sens que le thème qu'elle véhicule est actuel et pertinent.

" Parce que ce thème parle de comment mettre fin au Sida, mettre fin aux inégalités, mais aussi mettre fin aux pandémies. Au niveau de Kédougou, beaucoup de jeunes, surtout les jeunes filles sont l'objet de beaucoup de violence basée sur le genre. Violences qui ont un impact négatif réel sur la propagation du Vih. Voilà pourquoi ici à Kédougou on a tenu à célébrer cette journée pour permettre aux jeunes, aux jeunes filles spécifiquement d'avoir les armes qu'il faut pour faire face aux infections sexuellement transmissibles et au Sida " a-t-il éclairé.

Indiquant que dans la mesure où la journée mondiale de lutte contre le Sida est célébrée partout dans le monde le 1er décembre, il a fait savoir qu'à Kédougou, le projet Damcam a tenu à célébrer cette journée à l'instar des autres parties du monde et a sollicité la région médicale pour la tenir.

Pour ce faire " on cible les jeunes parce que le plus souvent les nouvelles infections sur le Sida les concerne. Mais aussi les jeunes d'une manière générale constituent une frange très vulnérable face à l'infection du fait de leur biologie. Souvent ce sont des jeunes filles qui n'ont pas encore un âge mature et qui font l'objet de violences basées sur le genre, de viol, de mariages précoces, de grosses précoces ; et là, ça joue sur leur santé. C'est la raison pour laquelle on a ciblé ces jeunes-là qui sont désarmés et qui sont souvent l'objet d'harcèlements sexuels " a appuyé Abdoulaye Konaté.

Ainsi, " on a pensé célébré cette journée pour leur donner beaucoup plus de capacités, de compétences à faire face à ces fléaux qui somme toute altèrent leur vie et ont un impact négatif sur leur bien-être " a-t-il confié.

Rappelant que le projet Damcam vise à améliorer l'accès aux services relatifs à la santé de la reproduction des adolescents dans la région de Kédougou, le responsable de la communication du projet Damcam à Kédougou, Yahya Tandian a partagé que dans le cadre de cette journée de célébration de la lutte contre le Vih/Sida, les Ist et plus particulièrement le Vih/ Sida fait partie des thèmes du projet Damcam.

" D'où notre accompagnement dans le cadre de cette journée de sensibilisation des jeunes de la commune de Kédougou. Et aujourd'hui, le choix est bien ciblé, nous sommes dans un établissement scolaire, le collège Maciré Bâ. Et qui dit établissement scolaire vise les adolescents. Aujourd'hui on est avec cette cible scolarisée et le projet vise également les cibles les non scolarisées. Ce sont les raisons qui ont motivé notre accompagnement pour célébrer cette journée de sensibilisation. Et nous allons renforcer cette sensibilisation auprès des jeunes " a conforté Yahya Tandian.