Afrique Centrale: Commission mixte Congo-RDC - La 12e session se tiendra du 19 au 20 décembre

Le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, et son homologue de l'Intégration régionale de la République démocratique du Congo (RDC), Didier Mazenga Mukanzu, se sont accordés sur la tenue, du 19 au 20 décembre, de la 12e session de la Grande Commission mixte entre les deux pays et la réactivation de toutes les commissions mixtes spécifiques.

À l'invitation de son homologue Denis Christel Sassou N'Guesso, le ministre Didier Mazenga Mukanzu a eu, le 4 décembre à Brazzaville, une séance de travail sur les préparatifs de la douzième session de la grande commission mixte de coopération entre le Congo et la RDC.

Ces assises vont une fois de plus sceller les efforts d'harmonisation des relations entamées par les deux Etats et permettront de passer en revue plusieurs accords. Cette session se tiendra avec le concours des ministères dont les secteurs seront ciblés. Les experts des deux pays vont, à cet effet, se réunir en commission préparatoire quelques jours plus tôt pour étudier les dossiers qui seront portés sur la table des négociations.