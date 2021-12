Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - Des apprenants instruits sur la culture de l'excellence pour une insertion sociale réussie

Les apprenants de six établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Yopougon ont été conviés le 8 décembre 2021, au lycée professionnel commercial de Yopougon à une conférence.

Cette 2e édition du concept " rencontre école-entreprise ", initiée par le Centre Ivoirien pour le développement de la formation professionnelle (Cidfor) a été une occasion pour eux d'être instruits sur " comment tracer les sillons de sa réussite socio-professionnelle et les aptitudes pour obtenir et conserver un emploi ".

La conférencière Attia Kassi Eugénie, présidente honoraire du réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines et directrice générale d'un cabinet, s'adressant aux 300 participants environ a relevé qu'autant les apprenants doivent respecter le règlement intérieur de leur établissement autant ils doivent aussi observer les règles édictées dans une entreprise s'ils y sont recrutés.

Elle les a invités à mettre l'accent sur la culture de l'excellence et à s'approprier les valeurs de loyauté, dignité, de probité qui sont indispensables dans la vie en entreprise. " Il faut savoir dans la vie, ce qu'on veut devenir. Continuez de vous former et de vous informer. Les compétences ne sont pas à négliger. Aimez ce que vous faites. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être sont utiles. Seul le travail paie. Tout se planifie ", a-t-elle indiqué.

Selon Brigitte Agnissan, directeur du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle (Cidfor), le rapprochement école-entreprise est une bonne lucarne pour trouver une solution à l'insertion des jeunes dans la vie active.

" Cette nécessité d'adapter l'offre de formation technique et professionnelle aux mutations économiques et environnementales des entreprises demeure à juste titre une préoccupation du Cidfor. "

Cette initiative vise une insertion professionnelle réussie et durable des jeunes diplômés ". Elle a ajouté que cette rencontre entend améliorer la connaissance réciproque entre le secteur éducation-formation, d'instaurer un dialogue entre les acteurs de cet ordre d'enseignement.

" Il s'agit pour les patrons d'entreprises modèles de réussite issus de notre ordre d'enseignement de diffuser l'esprit de l'entreprise, de faire découvrir aux élèves la vie et les multiples facettes de l'entreprise et leur donner une vision plus claire des opportunités qu'elle offre. Cette rencontre permettra aux acteurs du système de formation d'améliorer leurs capacités individuelles et les performances collectives afin que l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage soient des leviers essentiels du développement de la Côte d'Ivoire ", a-t-elle ajouté.

Fofié Koffi, directeur de la formation professionnelle initiale a souligné que le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'Apprentissage accorde une importance à la valorisation du capital humain. Dans la mesure où une entreprise a besoin d'un personnel qualifié et compétitif. Le ministère soutient tout ce qui concourt à favoriser le dialogue entreprise-école.

" La tenue de cette conférence est en adéquation parfaite avec la vision du ministre Koffi N'Guessan de faire connaître les exigences du monde professionnel et de les préparer à une insertion réussie et durable ", dira-t-il. Car son ambition, a-t-il ajouté, est de faire d'eux des professionnels du secteur et à participer à l'amélioration de l'employabilité.

Quant au cadre Léonid Battesti, il a demandé aux élèves de toujours avoir une idée claire de la carrière professionnelle à embrasser. " Vous avez une compétente à valoriser. Respectez les règles de votre établissement ", a-t-il ajouté.