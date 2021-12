Cote d'Ivoire: Semaine nationale des ARTs et de la Culture - Yamoussoukro abrite la cérémonie, du 16 au 22 décembre

La 6e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture se déroulera, du 16 au 22 décembre 2021, à Yamoussoukro, autour du thème : " Promotion des industries culturelles et créatives, une contribution des arts et de la culture à l'émergence économique de la Côte d'Ivoire ".

Pour cette année, cette activité culturelle nationale est ouverte aux pays limitrophes, notamment le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, ainsi qu'au Maroc afin de favoriser le brassage des peuples et l'intégration interafricaine à travers l'art et la culture.