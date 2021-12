Cote d'Ivoire: Des opportunités professionnelles pour les jeunes grâce à un centre de formation géré par l'Église

Yamoussoukro — Les autorités religieuses, les sympathisants, les formateurs, les anciens élèves et les élèves actuels du Centre Rural et Artisanal de Guibéroua (CRAG), conduits par Mgr Joseph Aké, Archevêque de Gagnoa, ont participé le 4 décembre dernier à la Célébration Eucharistique présidée par Mgr Aké qui a représenté la conclusion officielle des célébrations relatives au 55ème anniversaire de la fondation du Centre.

Le C.R.A.G., situé dans l'archidiocèse de Gagnoa, est un centre catholique de formation technique et professionnelle à caractère social créé en 1966 par le Père Louis Allibe, missionnaire français, qui a offert une opportunité aux filles et garçons de la région de Gôh qui ne pouvaient pas aller à l'école.

Le Père Félicien Kessé, secrétaire exécutif diocésain de l'enseignement catholique, qui a prononcé l'homélie de la messe d'action de grâce présidée par l'Archevêque de Gagnoa, a souligné l'importance de l'engagement des chrétiens dans la mission de l'Eglise à travers des actions sociales.

Il a ensuite rendu hommage au pionnier de ce centre, le Père Allibe, et à ses collaborateurs, remerciant le directeur actuel, le Père Eric Michel Kadji, et tous ceux qui y travaillent. Le C.R.A.G. forme des milliers de jeunes de Côte d'Ivoire et des pays voisins, leur permettant d'obtenir des qualifications et des diplômes en trois ans dans plusieurs secteurs : construction, maintenance mécanique, maçonnerie, mécanique automobile, mécanique générale et menuiserie.

Pour l'année académique 2020-2021, le Centre s'est vu confier par l'État de Côte d'Ivoire 102 stagiaires pour la formation aux diplômes techniques de construction et de maintenance mécanique, tandis que pour l'année académique 2021-2022, il y a 51 stagiaires envoyés par l'État pour la formation aux diplômes techniques de construction et de mécanique automobile. Les perspectives pour les années à venir sont de faire de cette institution un centre d'excellence en matière de formation personnelle, technique et professionnelle.