Sénégal: OM - Pape Gueye heureux d'être toujours européen

Pape Gueye reste fier à l'idée de poursuivre la campagne européenne. Le Sénégalais a confié jeudi son enthousiasme après la victoire (1-0) de l'Olympique de Marseille face au Lokomotiv Moscou.

En battant le Lokomotiv Moscou, l'Olympique de Marseille a assuré sa place en Ligue Europa Conférence. Une qualification qui rend heureux le milieu de terrain, Pape Gueye, titularisé par Sampaoli jeudi.

" On savait que ça allait être compliqué face à cette équipe, qui a joué regroupé. On a gagné ce match, c'est le premier qu'on gagne cette année en Ligue Europa et on est contents d'être toujours en course en Coupe d'Europe. On avait à cœur de gagner à domicile et on savait que ce match serait important pour préparer ce déplacement à Strasbourg (en Ligue 1 dimanche à 17h). On devait montrer un autre visage, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et on très contents ", a indiqué sur W9, le joueur de 22 ans, qui a disputé 6 matchs en C3 cette saison.