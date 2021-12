Togo: Plus d'un an après sa mort, l'hommage de Lomé à Apollinaire Yaovi Agboyibor

Plus d'un an après son décès à Paris, la dépouille de Me Apolinaire Yaovi Agboyibor, avocat de métier, ancien Premier ministre du Togo, est arrivé dans son pays d'origine, mardi dernier. Les cérémonies d'hommage ont commencé jeudi au barreau de Lomé en présence de plusieurs avocats

Le cercueil couvert d'un Kété est porté par quatre hommes. La dépouille passe devant une haie d'honneur d'avocats, de juges et de tous les collaborateurs de l'illustre disparu. Apollinaire Yaovi Agboyibor aimait la mythologie gréco-romaine selon le bâtonnier de Lomé Me Serge Sédzro Dogbéavou, et l'un de ses personnages préférés était Hermès.

" Messager du dieu Zeus, il était dieu de l'éloquence parce que pour traduire les hauts faits du Panthéon grec, il devait connaitre les subtilités du langage, oui Maître Agboyibor, je vous le dis fut un tribun "

Recherche de l'excellence

L'avocat Agboyibor recherchait aussi l'excellence. Il fut un grand homme et savait tirer le meilleur de chacun selon ceux qui l'ont côtoyé. L'auteur du barreau moderne de Lomé a formé beaucoup d'avocats. Me Robert Dossou est venu du Bénin voisin, parce qu'Apollinaire Yaovi Agboyibor portait aussi le projet de création du barreau de la sous-région

" Il avait envisagé une conférence des barreaux de la Cédéao, et il nous a invité le bâtonnier du Nigeria, le bâtonnier du Bénin et le bâtonnier du Ghana, à se joindre à lui pour essayer de constituer un petit noyau pour le lancer ", explique Robert Dossou.

Les derniers hommages lui seront rendus samedi au milieu du peuple Ouatchi de Tabligbo. Durant plusieurs années il fut leur député. Il a laissé une phrase devenue célèbre dans le milieu des avocats : " On peut venir d'Ephèse et plaider à Rome ".