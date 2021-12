Sénégal: Thierry Laurey donne plus d'explication sur le silence d'Aliou Cissé

Après s'être plaint des appels non répondus par Aliou Cissé, Thierry Laurey a donné d'amples explications sur le silence du technicien des Lions.

Suite à son mécontentement à propos du silence d'Aliou Cissé, le coach de Paris FC a expliqué qu'il n'a aucun problème avec le sélectionneur sénégalais. L'homme voudrait juste avoir une idée sur la participation de son joueur Moustapha Name à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

" On a un joueur sélectionnable (Moustapha Name, NDRL), on veut juste savoir s'il a 100 % de chance de partir à la CAN, 50 % ou 20 %, explique le coach parisien ", explique Laurey. Ce sont des relations normales de sélection à club. Qu'on ne se trompe pas : je serais très heureux pour lui que Name parte à la CAN. On veut juste le savoir, car ça va influer sur notre mercato. S'il part à la CAN, on devra recruter à son poste et ça, on doit l'anticiper pour ne pas être pris au dépourvu ", a expliqué Thierry Laurey.

En rappel, Moustapha Name a joué depuis le début de la saison 15 matchs en championnat pour 2 buts et 2 passes décisives.