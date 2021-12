Cote d'Ivoire: CAMPC/Formation en Master - 121 auditeurs reçoivent leurs diplômes de fin de formation

La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée, le jeudi 9 décembre 2021, à l'amphithéâtre du Crrae-Uemoa à Abidjan-Plateau.

Ils sont 121 auditeurs issus de Master en management de projets ; Master qualité, sécurité et environnement ; Master en ingénierie des ressources humaines ; Master sanitaire et gouvernance hospitalière ; Master en management des organisations et Master diplomatie, protocole et relations internationales, à recevoir le jeudi 9 décembre, leurs diplômes après dix mois de formation théorique et pratique, et six mois de recherche sur le terrain, sanctionnés par la soutenance de mémoire de fin de deuxième cycle.

La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration du Niger, Hadizatou Kafougou, par ailleurs présidente du Conseil d'administration du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (Campc), s'est félicitée de la célébration du mérite des auditeurs. " Cette cérémonie inédite dans l'histoire du Campc témoigne du dynamisme imprimé depuis 2018 par le directeur général le Pr Joseph Assi-Kaudjhis et tous ses collaborateurs ", a-t-elle souligné.

Selon elle, l'institution est fière de présenter ses meilleurs auditeurs des années 2018, 2019 et 2020. " Chers diplômés, le Campc demeure et demeurera un label, une marque déposée qui sera à jamais gravée dans votre carrière et orientation professionnelles. En choisissant le Centre pour le renforcement de vos capacités, vous avez fait le bon choix ", a déclaré la Pca du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres.

C'est pourquoi elle les engage à être des ambassadeurs de leur maison commune en se distinguant quotidiennement par leur savoir, savoir-faire et savoir-être.

Le directeur général du Campc, Pr Joseph Assi-Kaudjhis, n'a pas caché sa joie. " Le Campc a aujourd'hui réussi un grand coup à travers l'organisation de cette cérémonie de graduation. Nous tenons à remercier tous les participants, les auditeurs diplômés du Campc, les membres du conseil d'administration et tous les organes qui soutiennent l'institution dans sa marche vers la dynamisation ", a-t-il déclaré. Il a surtout invité les États membres à soutenir le Centre qui est une institution africaine.

Kamagaté Amy, au nom des auditeurs, a remercié le Campc avec à sa tête le Pr Joseph Kaudjhis, pour la connaissance reçue. Sans oublier l'ensemble du corps professoral. " Nous venons de recevoir nos parchemins témoignant le couronnement de dix mois d'assiduité à des formations diplômantes qui nous donnent des atouts importants pour notre vie professionnelle et nous ne pouvons qu'en être fiers ", s'est-elle réjouie.

A noter qu'au cours de cette cérémonie, plusieurs structures ont été récompensées par le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Il s'agit, entre autres, de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le ministère d'État, ministère de la Défense de Côte d'Ivoire, le ministère de l'Eau et de l'Assainissement du Burkina Faso, la Rti, l'Ens et l'Agence emploi jeunes de Côte d'Ivoire. Chaque structure a reçu un trophée plus un diplôme.