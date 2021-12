Cote d'Ivoire: Fédération ivoirienne de football - Des membres actifs recadrent le Conor-Fif

Installé il y a bientôt un an par la Fifa, à la suite de l'arrêt du processus électoral, le Comité de normalisation de la Fif était censé finir sa mission à la fin du mois de décembre 2021. Un délai qui, selon toute vraisemblance, ne sera pas tenu.

La situation agace les acteurs du football ivoirien et certains ont décidé de se faire entendre. A travers un courrier adressé, le 8 décembre, au Conor-Fif, avec ampliation à la Fifa, à la Caf, aux ministères de la Promotion des sports; de l'Intérieur, aux membres actifs de la Fif et à la presse nationale et internationale, ils dénoncent des dysfonctionnements dans la mission du Conor-Fif qui montre son incapacité à conduire dans la transparence le processus électoral. Mettant ainsi en péril l'apaisement au sein de la grande famille du football ivoirien.

" Vos actes et vos déclarations installent une discordance entre vos objectifs et les termes de la décision de la Fifa fixant vos priorités...Vos agissements pourraient entamer le crédit, la neutralité et la légitimité du Comité de normalisation pour la suite du processus en cours de la Fif, si ce n'est déjà le cas ", ont-ils fait savoir.

La manière dont ce comité a traité les rapports de l'audit n'est pas également du goût de certains membres actifs. Ils estiment que leur " exploitation tendancieuse " est de nature à altérer la confiance qui doit exister entre les membres actifs et le Conor-Fif.

Pour sortir de cette situation délétère, ils ont ainsi fait un certain nombre d'observations et de propositions au Conor-Fif. Une contribution, ont-ils expliqué, pour un retour rapide à un fonctionnement normal au sein de la Fédération ivoirienne de football.

Il s'agit notamment de la tenue, avant la fin de l'exercice 2021, de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Ils souhaitent également que les amendements et corrections à apporter aux statuts ainsi qu'au code électoral de la Fif se fassent au plus tôt, conformément aux engagements pris par le Comité de normalisation lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2021.

A cet effet, ils estiment qu'une assemblée générale mixte peut être convoquée dans les meilleurs délais pour statuer sur ces questions.

Les membres actifs de la Fif signataires de ce courrier exigent également qu'un calendrier électoral leur soit soumis au cours de ce mois de décembre, pour mettre fin au régime d'exception auquel se trouve soumise la Fif depuis le 24 décembre 2020. Enfin, ils recommandent aussi que les membres actifs de la Fif soient consultés par la mission de la Fifa annoncée à Abidjan dans les prochains jours.