Cote d'Ivoire: Duékoué - Plus de 7 tonnes de produits prohibés incinérés

La direction régionale du Commerce et de l'Industrie du Guemon, a procédé, lundi 6 décembre, en présence des autorités administratives, à l'enlèvement et à la destruction par incinération de 7 tonnes de produits toxiques, prohibés et impropres à la consommation. Le coût de ces produits prohibés s'élève à plus de 9 422 825 FCfa.

Selon Briho Belina Andres épouse Adjé, la directrice régionale du ministère du Commerce et de l'Industrie du Guemon, les produits qui ont été détruits sont issus de différentes saisies effectuées par les agents dudit ministère au cours de ces trois dernières années, auprès de différents commerçants lors de leurs missions de contrôle dans la région du Guemon.

"Dans le cadre de nos activités de surveillance des marchés, pour lutter contre la fraude, et assainir ces marchés en vue de protéger la santé du consommateur, nous avons au cours de ces trois dernières années, saisi plusieurs produits composés de denrées alimentaires, de produits cosmétiques, d'instruments de mesure et divers autres produits, reconnus périmés et prohibés dont nous avons procédé à la destruction, à la stérilisation et à la dénaturation au frais du délinquant", a-t-elle expliqué.

Avant de donner des conseils aux consommateurs : "Nous lançons un appel à tous les consommateurs de faire très attention, d'avoir le réflexe de vérifier la date de péremption inscrite sur les produits avant de les acheter ou de les consommer".

Aussi a-t-elle exhorté les commerçants à vérifier aussi les dates de péremption des produits qu'ils achètent pour éviter d'enregistrer des pertes et de se débarrasser des produits périmés au risque d'en courir des sanctions.

Le préfet de la région du Guemon, préfet du département de Duékoué, Ibrahima Cissé a exprimé sa reconnaissance aux agents pour le travail abattu. "Vous avez fait un travail remarquable parce que ces produits sont des dangers pour les populations de la région. Il est important qu'il y ait ce type d'opération, pour interpeller les consommateurs et surtout les commerçants afin qu'il fasse attention. Je voudrais que la directrice régionale prenne des sanctions très sévères contre tous ces commerçants qui laissent vendre les produits périmés", a-t-il martelé.

Signalons que ces produits prohibés ont été saisis dans les villes de Bangolo, Facobly, Kouibly et Duékoué.