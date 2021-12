Afrique: Panthères du Gabon - Didier Ovono n'ira pas à la CAN ?

Enrôlé dans la formation de Trélazé en Régionale 1 française après plus de deux ans sans clubs, l'ancien numéro 1 au poste de gardien de but de la sélection nationale gabonaise, qui avait contacté dernièrement le sélectionneur Patrice Neveu pour lui signifier qu'il était toujours d'attaque pour jouer la CAN au Cameroun, a joué un match sous l'œil de ce dernier. Malheureusement, face à l'équipe de La Flèche, Didier Ovono a pris une déculottée.

Didier Ovono ne s'en prendra qu'à lui-même après la défaite de son équipe le weekend écoulé en championnat, la 6ème division française de football ; 3-0, c'est le score final de cette opposition entre La Flèche et le Foyer Trélazé. Il a encaissé trois buts au cours de la rencontre, le tout sous l'œil avisé de Patrice Neveu et de l'entraineur des gardiens des Panthères du Gabon. " En compagnie de Yannick Quesnel, notre coach des gardiens, nous nous sommes rendus à Trélazé pour suivre la rencontre Trélazé - La Flèche. Après la rencontre, nous avons pris une décision concernant Didier Ovono ", a déclaré le sélectionneur.

Autant dire que l'ancien portier du Mans a plombé toutes ses chances de revenir en sélection nationale après cette défaite humiliante devant l'entraineur des gardiens. Et les mots du sélectionneur sont révélateurs sur la non sélection de Didier Ovono pour la CAN au Cameroun. Le Gabon dispose de bons et jeunes gardiens tels que Anthony Mfa Mezui, Jean-Noël Amonome ou encore Donald Nzé et Dalian Toung-Allogho de Bouenguidi Sports. A 38 ans, le gardien du Foyer Trélazé n'a plus sa place en sélection, le rajeunissement de l'équipe est une priorité aujourd'hui pour les dirigeants du football gabonais