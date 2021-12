Maroc: Football féminin Chabab Atlas Khénifra, l'histoire d' une success-story et d' un parcours brillant et singulier

Avec beaucoup de détermination, de persévérance, d'ambition et surtout de rêves sans limite, l'équipe de football féminin du Chabab Atlas Khénifra a pu se frayer un chemin vers la réussite dans une discipline sportive qui jusqu'à pas très longtemps était dominée par les hommes.

Depuis 1998, l'équipe de football féminin du Chabab Atlas Khénifra pratique ce sport avec passion et enthousiasme en compagnie d'autres clubs d'abord au sein du championnat de la Ligue jusqu'à la restructuration de ce dernier en 2007 avec la création de ses deux divisions D1 et D2 et depuis un an au sein de la première division du championnat professionnel féminin.

Malgré les contraintes financières, le manque de stades répondant aux exigences et aspirations des joueuses du Chabab Atlas Khénifra et le parcours ardent du championnat, cette équipe féminine, fondée il y a près de deux décennies, a réussi à décrocher la Coupe du Trône deux années de suite (2011-2012) et (2012-2013), à occuper des positions honorables dans le tableau du classement général du championnat, et à alimenter l'équipe nationale par plusieurs joueuses talentueuses et expérimentées.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente du Chabab Atlas Khénifra, Nezha Alaoui M'daghri, qui chapeaute l'équipe depuis 2008, a indiqué que son club anime le championnat national féminin et la Coupe du Trône depuis plusieurs années et a été sacré vainqueur de la Coupe du Trône deux fois, notant que les footballeuses du Chabab Atlas Khénifra sont connues pour leur combativité sur le terrain, chose qui leur a permis d'atteindre des stades très avancés aussi bien au niveau de la Coupe du Trône qu'au sein du Championnat national.

Mme M'daghri a fait part de sa grande ambition d'oeuvrer en compagnie des différentes instances d'encadrement du club, à maintenir le onze féminin au sommet et à capitaliser sur les acquis engrangés jusqu'à présent pour hisser le club au plus haut niveau et consacrer sa position de leader national dans cette discipline dont la popularité ne cesse d'accroître.

De son côté, la capitaine de l'équipe, Assia Alami, s'est dite très fière de faire partie de ce club dans lequel elle évolue depuis six ans, après avoir porté les couleurs de l'Olympique de Safi et d'Amjad Taroudant, relevant que son passage au club khénifri a grandement contribué à développer son expérience et à affiner son talent, ce qui l'encourage aujourd'hui à donner le meilleur d'elle même en vue de remporter d'autres titres.

Elle a également salué l'ambiance et l'harmonie qui règnent au sein de l'équipe, en dépit des contraintes et de la faiblesse des moyens, soulignant la détermination du onze féminin du Chabab Atlas Khénifra et des différentes composantes du club notamment le staff technique et les instances dirigeantes à déployer davantage d'efforts pour ériger le parcours réussi et singulier du football féminin au sein de la capitale des Zayane en success-story et en exemple à suivre aux niveaux local et régional.

Coupe arabe des nations

Les deux premiers matches comptant pour le tour des quarts de finale de la Coupe arabe des nations Qatar 2021 auront lieu aujourd'hui. A partir de 16 heures au stade de la Cité de l'éducation, la sélection tunisienne affrontera son homologue du Sultanat d'Oman, alors qu'à 20 heures, le Qatar, hôte de ce tournoi placé sous l'égide de la FIFA, affrontera l'équipe nationale des Emirats Arabes Unis.

A rappeler que ce tour des quarts de finale se poursuivra samedi avec la programmation des matches Egypte-Jordanie (16h00) et Maroc-Algérie (20h00)

-La sélection marocaine de football dispose de la meilleure attaque en Coupe arabe des nations avec neuf buts, suivie de l'Egypte et de l'Algérie, avec 7 buts chacune.

La défense marocaine est la meilleure du tournoi avec zéro but encaissé.

-Lors de la phase des groupes, 61 buts ont été marqués, à raison de 2.5 buts par match. En plus, 72 cartons jaunes ont été distribués contre 13 rouges.

-Les sélections éliminées dès le premier tour empocheront 750.000 USD, alors que les huit qualifiées pour les quarts recevront 1 million USD chacune.

-Les arbitres ont sifflé trois penaltys lors de la troisième journée du premier tour, soit un total de 12 sanctions depuis le début du tournoi.