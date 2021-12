Egypte: Al-Sissi arrive au siège du Forum mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Le président Abdel Fattah Al-Sissi est arrivé mercredi au siège du Forum mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la conférence générale de l'ISESCO dans la nouvelle Capitale administrative.Ont accueilli le président Al-Sissi, le premier ministre, Moustafa Madbouly, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et nombre d'hommes d'État.La deuxième édition du Forum, ayant pour titre "Vision de l'avenir", se tient sous les auspices du président Al-Sissi et avec la participation de nombre de pays du monde islamique, ainsi que nombre d'universités mondiales et d'organisations internationales, en plus de l'accueil par l'Égypte de la 14e session de la conférence de l'ISESCO.