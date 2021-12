Seychelles: L'utilisation de la biométrique, facilitera les formalités à l'aéroport des Seychelles

Un corridor biométrique récemment lancé à l'aéroport international des Seychelles permet un contrôle sanitaire plus rapide et sans contact des voyageurs entrants dans la nation insulaire, a déclaré un haut responsable du gouvernement.

Conçu par Travizory, une entreprise de sécurité des frontières, le corridor biométrique comprend des caméras et des moteurs biométriques de pointe alimentés par l'intelligence artificielle pour faire correspondre les nouveaux arrivants à la base de données des voyageurs autorisés aux Seychelles.

Selon le ministère des Transports, avec le lancement du corridor biométrique, les Seychelles sont devenues le deuxième pays au monde, après les Émirats arabes unis, à utiliser le passage biométrique à ses frontières.

"Avec une durée de moins d'une seconde par voyageur, le bio corridor filtre en moyenne 30 voyageurs par minute, permettant à un gros-porteur de 300 voyageurs d'être traité en moins de 10 minutes", a déclaré mercredi le ministère.

Le corridor biométrique, qui est entièrement intégré au système d'autorisation de voyage des îles Seychelles, vérifie les températures, valide si chaque voyageur correspond à une autorisation valide approuvée grâce à une technologie de reconnaissance faciale de pointe et classe les voyageurs pour le traitement en fonction des évaluations des risques de pré-départ.

Auparavant, les voyageurs devaient présenter leurs codes QR uniques d'autorisation de voyage aux agents de santé à leur arrivée, soit sur un smartphone, soit sur papier imprimé. Avec l'installation du nouveau bio couloir, les voyageurs peuvent désormais simplement le traverser et seront directement dirigés vers l'immigration, envoyés pour un examen médical ou envoyés en quarantaine, sur la base des évaluations préalables au départ.

" Notre nouveau corridor biologique sans contact à la pointe de la technologie est la dernière d'une série d'initiatives que nous avons lancées pour rendre l'expérience de transit à travers nos ports d'entrée, transparente et d'une qualité inégalée ", a déclaré le secrétaire principal de l'Aviation civile, Alain Renaud.

" Utiliser votre visage comme passeport deviendra une caractéristique beaucoup plus courante de l'expérience de voyage à l'avenir, une tendance qui ne peut que s'accélérer alors que les pays tentent d'atténuer les risques et de limiter les interactions humaines post COVID. Nous avons fait le bon choix avec notre partenaire, et je suis incroyablement fier que notre archipel soit désormais le deuxième pays au monde à tirer parti de la biométrie à l'arrivée - une réalisation historique pour un petit État insulaire", a-t-il ajouté.

M. Renaud a déclaré que l'utilisation de votre visage comme passeport deviendra une caractéristique beaucoup plus courante de l'expérience de voyage à l'avenir.

De son côté, le directeur général de Travizory, Renaud Irminger, a déclaré : " Nous sommes ravis d'installer notre bio corridor de pointe aux Seychelles, afin d'aider et améliorer le dépistage du COVID à l'arrivée. Cette technologie révolutionnaire va complètement réviser les processus de santé existants - offrant une expérience sans papier et sans contact pour tous les voyageurs entrant dans le pays. "

Travizory est une entreprise technologique basée en Suisse fondée par des cadres supérieurs combinant de manière unique l'expertise de l'industrie du transport aérien, de la biométrie, du mobile, de la sécurité des frontières et de la gestion des frontières.

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont commencé à utiliser sa plate-forme en septembre de l'année dernière pour aider à rationaliser les autorisations de sécurité et à simplifier le processus d'entrée.

Depuis que la nation insulaire a rouvert ses frontières à tous les visiteurs en mars, les arrivées de visiteurs sont en constante augmentation et les prévisions du ministère des Finances sont de plus de 160 000 au 31 décembre.

Le tourisme est le principal contributeur à l'économie des Seychelles avec une population de 99 000 habitants.

Le ministre des Transports, Antony Derjacques, a déclaré qu'" avec des niveaux de tourisme atteignant presque les niveaux de 2019, il est plus vital que jamais d'utiliser la technologie, de mettre en œuvre des produits et d'introduire des processus qui ne se concentrent pas uniquement sur un contrôle rapide des voyageurs, mais, bien plus important encore, assurer leur santé et leur sécurité pendant leurs déplacements."