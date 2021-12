Tunisie: Une délégation égyptienne visite la Cité de la culture, le Théâtre de l'Opéra abritera vendredi un spectacle musical tuniso-égyptien

Tunis — Une délégation égyptienne conduite par la ministre de la Culture, Inès Abdel-Dayem est arrivée, jeudi, à Tunis, à l'occasion de la 22ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) et la célébration de l'année de la culture tuniso-égyptienne, 2021-2022.

A son arrivée à l'aéroport de Carthage, la ministre égyptienne et la délégation qui l'accompagne ont été accueillies par Hayet Ketat Guermazi, ministre des Affaires Culturelles, Iheb Fahmy, ambassadeur d'Egypte à Tunis et Nissaf Ben Hafsia, Directrice des JTC.

Dans l'après midi la délégation égyptienne a visité les divers pôles de la Cité de la Culture, Chedly Klibi où se déroulent les répétitions pour un spectacle du grand artiste Lotfi Bouchnak en compagnie de l'Ensemble national de la Musique arabe, de l'Opéra du Caire.

Ce spectacle sera donné, vendredi soir, à partir de 19h30, à la grande salle du Théâtre de l'Opéra de Tunis, habituellement d'une capacité d'accueil de 1800 places. En ces temps de crise sanitaire, toutes les précautions sont prises par la direction du Théâtre de l'Opéra pour l'accueil du public dans de bonnes conditions.

L'Egypte est à l'honneur en cette édition des JTC, organisée du 04 au 12 décembre, qui coïncide avec la célébration de l'année de la culture tuniso-égyptienne. Organisée à l'initiative des présidents Kaïs Saïed Sayed et Abdel Fattah Al-Sissi, cette manifestation se poursuivra tout au long de l'année, dans les deux pays. Son lancement avait eu lieu au Caire à l'occasion de la visite du président Saied en Egypte, du 9 au 11 avril 2021.

En concrétisation de la volonté des dirigeants des deux pays, il est important de renforcer davantage les relations de coopération tuniso-égyptiennes dans le secteur culturel et artistique, a déclaré Hayet Ketat Guermazi.

Son homologue égyptienne a exprimé son admiration pour la Cité de la Culture et ses divers pôles, ce joyaux architectural et temple de la culture nationale inauguré en mars 2018 qui est niché au cœur de la Capitale. Elle a encore évoqué les relations séculaires entre l'Egypte et la Tunisie tout en rappelant le programme assez riche et diversifiée qui devra se poursuivra, dans les deux pays, tout au long de cette année de la Culture tuniso-égyptienne

Il est à rappeler que l'actuelle ministre égyptienne de la Culture, nommée en 2018, est la première femme égyptienne à occuper ce poste depuis la création du ministère, vers la fin des années 50.

Inès Abdel-Dayem est une célèbre musicienne et ancienne directrice de l'Opéra du Caire qui est aussi la première femme flûteuse en Egypte. Cette diplômée du Conservatoire et de l'Ecole normale de Musique à Paris a à son actif, plusieurs récitals à travers divers pays du monde et des prix prestigieux, nationaux et internationaux.

La grande actrice égyptienne Samiha Ayoub dont un hommage lui est rendu aux JTC 2021 est parmi la délégation de son pays. Ses compatriotes, les grands acteurs Ahmed Badir et Ahmed Fouad Salim sont aussi à l'honneur lors de cette édition qui célèbre l'œuvre de plusieurs personnalités du secteur du théâtre arabe et africain.

Les JTC est un évènement organisé par l'Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA) sous l'égide du ministère des Affaires Culturelles.

Ce festival annuel fête ses 38 ans en présence d'invités arabes et africains. Plus de 100 spectacles issus de 24 pays sont au line-up de ce rendez-vous du 4e Art des pays du Sud auquel figurent 14 pièces en compétition officielle.