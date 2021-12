Algérie: Importance d'impliquer le mouvement associatif dans la gestion des structures de jeunes

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag a mis en avant jeudi à Alger l'importance d'impliquer le mouvement associatif dans la gestion des structures de jeunes en vue de garantir une prise en charge optimale des préoccupations des jeunes.

Intervenant lors des travaux de la journée d'étude, placée sous le thème "Renforcement de l'intégrité en milieux sportifs et de jeunes", le ministre a souligné le rôle du mouvement associatif dans la gestion des structures de jeunes en vue de prendre en charge réellement les préoccupations des jeunes et de leur permettre de s'acquitter de leur rôle dans les affaires de la chose publique.

Il a en outre précisé que la vision du secteur de la jeunesse et des sports part, dans le domaine du renforcement de l'intégrité, d'un principe fondamental prévu dans les différentes politiques et programmes des sports et des jeunes, en inculquant aux jeunes "les notions fondamentales des valeurs de l'intégrité et des principes de la transparence auxquels ils doivent s'engager".

Soulignant "l'impératif de garantir le principe de l'équité et de l'égalité des chances en matière de droits sans discrimination aucune", le ministre a relevé "la nécessité d'attacher une importance extrême à l'intérêt supérieur du jeune dans l'ensemble des politiques et mesures à prendre".

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a par ailleurs relevé l'importance de "focaliser sur la qualification des jeunes en leur permettant de développer leurs compétences de communication et d'intégration sociale" et de "garantir la participation active dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes".

M. Sebgag a indiqué, d'autre part, que son secteur "est en passe de mettre au point une feuille de route nationale qui servira de tableau de bord pour mettre à nu les mauvaises pratiques" et "d'adopter une nomenclature de comportements ou une charte d'honneur sur le travail des instances et des fédérations sportives visant à diffuser la culture d'intégrité et de transparence".

Pour sa part, le président de l'Organe de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour a affirmé que la révision constitutionnelle de 2020 a constitué "un tournant sans précédent vers l'édification d'une Algérie nouvelle qui lutte contre la corruption et œuvre pour la moralisation de la vie publique, le renforcement des principes de la bonne gouvernance, de la transparence et de l'intégrité, la consécration de la démocratie participative et le redynamisation du rôle de la société civile".

M. Kour a en outre relevé la nécessité d'associer les jeunes et l'ensemble des parties prenantes de la société dans les efforts visant la lutte contre la corruption, car il y va de "la responsabilité de tout un chacun de lutter contre ce fléau", a-t-il dit.

Le sport "joue un rôle éducatif important et pivot dans la sensibilisation contre la corruption et le renforcement de la santé mentale", a indiqué l'intervenant qui a appelé à inculquer les valeurs morales et à promouvoir la culture d'intégrité et de transparence au sein de la société, notamment parmi les jeunes.