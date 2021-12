Madagascar: Projets de développement urbain - Étroite collaboration entre la CUA et l'Université d'Antananarivo

Les projets d'infrastructures se poursuivent au sein de l'Université d'Antananarivo. Alors que plusieurs réalisations ont déjà été faites, cette institution renforce davantage ses actions. Cette semaine, des conventions ont été signées par l'Université d'Antananarivo, représentée par son président, le Pr Mamy Ravelomanana, et la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) représentée par le maire Naina Andriantsitohaina.

Ces accords signés à l'Hôtel de Ville Analakely portent sur l'embellissement, l'extension des zones et espaces verts et le renforcement de la sécurisation du campus de l'Université d'Antananarivo. Selon les explications, un système d'éclairage sera mis en place aux alentours du campus. Un centre de secours d'urgence des sapeurs-pompiers y sera également instauré. Ces accords prévoient également l'aménagement d'un jardin botanique, l'installation d'un panneau publicitaire à l'entrée de l'université servant à l'affichage des informations sur le Code municipal d'hygiène (CMH) et dans le but de préserver la sécurité et le maintien de l'ordre dans le campus.

En outre, l'appui technique et tactique ainsi que la formation et l'encadrement des agents de la Police du campus seront assurés par des spécialistes de la CUA, notamment en matière de gestion de trouble et de gestion de foule.