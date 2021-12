Madagascar: Circulation à Antananarivo - Les charrettes rappelées à l'ordre

Les charretiers sont contraints de respecter les horaires de circulation.

Dans le cadre de la réorganisation et l'assainissement de la ville, la Commune urbaine d'Antananarivo a de nouveau appelé les charretiers à respecter le règlement inscrit dans le décret 1913-MID/PREF.POL sorti le 31 mai 2019. Ils ne peuvent pas circuler à toute heure à Antaninarenina du côté du Chalet des Roses, Nosy Com Antsahavola, Roxy, BOA, Le Louvre, ancien combattant, et la fédération de football. Pour Analakely, ils ne sont pas autorisés à circuler sur l'avenue de l'Indépendance.

Les alentours de la Jirama Faravohitra, Lycée Jules Ferry , FJKM Tranovato et Mangarivotra leur sont également interdits. Pour Antanimena, ils ne peuvent pas circuler devant la station Shell et Suprême Center. La rue Naka Rabemanantsoa du côté de SFX à Ankadifotsy est également interdite aux charrettes. Concernant les horaires, ils sont autorisés à circuler de 10h à midi pour la matinée et de 14h à 16h, l'après-midi. Le non-respect de ces mesures pourrait conduire à la mise en fourrière de ces moyens de transport.