Madagascar: Météo - Chaleur extrême dans le Sud

La Direction générale de la météorologie prévoit une baisse de la température pour les trois prochains jours. Les chiffres vont de 18 à 27°C pour les régions des hautes terres centrales comme Analamanga.

Le thermomètre explose... et affiche actuellement entre 37° et 40°. C'est ce qu'annonce la Direction générale de la météorologie qui dépeint une vague de chaleur qui sévit dans les régions Sud du pays telles que Androy, Atsimo-Andrefana et Anosy.

Un phénomène qualifié par Météo Madagascar comme étant un des effets du changement climatique. La situation pourrait durer cette semaine si l'on s'en tient toujours à la prévision du service. Ce dernier informe également que la vague de chaleur pourrait avoir des impacts sur la santé de la population. Surtout auprès des personnes vulnérables comme les enfants et les personnes âgées. En effet, même si la population de cette partie du pays est généralement habituée à ce genre de pic des températures, les risques liés à la santé existent toujours. Des risques qui nécessitent une prévention rapide pendant les vagues de chaleur en question et qui devrait être combinée à des mesures d'adaptation et d'atténuation aux effets du changement climatique.

Tendance. La Direction générale de la météorologie prévoit une évolution probable du climat dans les trois prochains jours. Ainsi, les températures maximales devraient connaître une baisse progressive pour les régions Androy et Atsimo-Andrefana. Si les températures minimales devraient être comprises entre 14 et 25°, celles maximales sont prévues aller de 26° à 36° Celsius (Maevatanana). Par ailleurs, côté pluie, les régions Androy, Anosy et Atsimo-Andrefana devraient avoir " un temps d'averse orageuse " dans les trois prochains jours. Ce qui ne serait pas le cas ailleurs comme dans la région Analamanga où un temps sec va dominer les prévisions météorologiques. Après les épisodes de pluies provoquées, Antananarivo ne devrait pas avoir de pluie.