Madagascar: Huiles essentielles - Un Conseil national pour promouvoir et développer la filière

Signature d'accord de partenariat entre le GEHEM et le MEDD, pour la mise en place d'un Conseil national des huiles essentielles, extraits et oléorésines. (Photo : Kelly R.)

Huiles essentielles, extraits et oléorésines... Une filière dans laquelle Madagascar dispose d'avantages absolus, grâce à sa grande richesse en biodiversité et en ressources naturelles. Hier, le Groupement des exportateurs de ces produits ou GEHEM a soulevé la nécessité d'instaurer des pratiques de management durables, pour développer cette filière présentant un fort potentiel économique, social et environnemental. " La filière huiles essentielles qui est considérée comme une filière stratégique pourrait potentiellement devenir un pilier de l'économie verte au service du développement durable du pays.

C'est dans cette optique qu'est née la collaboration entre le GEHEM et le MEDD (Ministère de l'Environnement et du Développement Durable), pour mettre en place un Conseil national des huiles essentielles, extraits et oléorésines ", a affirmé Nirina Olivier Rakotoson, président du Groupement, lors de la cérémonie de signature de la convention avec le ministre Baomiavotse Bahinala Raharinirina, hier à Ambatobe. En effet, le Conseil national sera instauré pour régir la filière. Selon les informations, le partenariat entre le GEHM et le MEDD touche principalement trois axes, notamment sur le plan juridique et gouvernance, sur le plan énergétique et environnemental et enfin sur le plan commercial.