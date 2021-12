Burkina Faso: Affaire Chebeya/Bazana - Un témoignage à troubler le sommeil de Joseph Kabila

Coup de théâtre au procès en appel des assassins de Floribert Chebeya et de son chauffeur, Fidèle Bazana ! Un prévenu qui avait été jugé et condamné par contumace en 2011, en l'occurrence Paul Mwilambwe Londa, rentré de son exil belge le 2 décembre dernier et appelé à la barre mercredi passé, cite l'ancien président Joseph Kabila parmi les hautes personnalités qui ont voulu le forcer au silence dans cette affaire. En effet, outre John Numbi, inspecteur général de la Police au moment des faits, et Joseph Ponde, ancien auditeur général des Forces armées de la RDC, Paul Mwilambwe met en cause Joseph Kabila qui, dit-il, lui avait demandé de taire tout ce qu'il savait de ce meurtre des 2 militants des droits humainsen juin 2010.

C'est bien la première fois que le nom de l'ancien homme fort de la RDC est directement mêlé à cette affaire qui defraie la chronique dans le pays depuis bientôt 11 ans. Pourtant, le procès en première instance, tenu en 2011, avait vu défiler à la barre des prévenus et des témoins, les uns plus illustres que les autres, et avait abouti à la condamnation de 4 hauts gradés de la police, dont le colonel Paul Mwilambwe, à la peine capitale, par coutumace.

En effet, au moment du procès en première instance, ce dernier, victime de séquestration et de tortures, était en fuite puis s'était exilé en Belgique, craignant d'être physiquement éliminé, avant sa comparution devant le tribunal. Son témoignage à ce procès en second appel apporte un éclairage nouveau sur les circonstances de ce double assassinat et les personnes impliquées, notamment ses commanditaires. A ce propos, sa déposition enfonce John Numbi et indique que ce crime pourrait avoir été commandité au plus haut sommet de l'Etat. De fait, ses révélations donnent à penser que le procès en première instance puis en premier appel n'a pas été exempt de tout reproche. Le tribunal avait eu la main lourde pour les exécutants des 2 meurtres, autant dire les alevins, pendant que les donneurs d'ordre, les gros requins, n'avaient pas été inquiétés, à l'image de John Numbi, alors entendu en tant que simple témoin.

Le témoignage courageux de Paul Mwilambwe ce 8 décembre peut provoquer un fort rebondissement dans les suites judiciaires de cette affaire. Encore faut-il que le tribunal, convaincu par la déposition de ce prévenu, décide de franchir le Rubicon, pardon, le portail massif du ranch résidentiel de l'ancien président Joseph Kabila pour lui poser quelques questions. Elles pourraient s'avérer bien embarrassantes et conduire l'ancien homme fort de la RDC devant le tribunal, si ce n'est en tant qu'inculpé, au moins comme témoin.

Mais quand on sait comment Félix Tshisekedi a été fait roi par Joseph Kabila par le truchement d'un " arrangement à l'africaine " qui a prévalu sur le verdict des urnes, la vérité dans l'assassinat de Floribert Chebeya et de Fidèle Bazana pourrait continuer de souffrir de compromissions politiciennes. Du reste, Félix Tshisekedi avait, au lendemain de son investiture, appelé au rassemblement des Congolais, promettant implicitement qu'il n'irait pas fouiner dans les affaires du passé. Mais quand on sait que les promesses des politiciens n'ont pas valeur de serment sur leur foi jurée, Joseph Kabila peut avoir le sommeil troublé. Il a du souci à se faire si le président du tribunal militaire de Kinshasa croit Paul Mwilambwe. Pis encore, l'actuel chef de l'Etat congolais pourrait, l'indépendance de la justice dût-elle en souffrir, chercher à embastiller cet ancien allié, nouvel opposant, qu'est son prédécesseur Joseph Kabila.

En rappel, Floribert Chebeya était le directeur exécutif de l'organisation de défense des droits humains, la Voix des sans voix. Son corps a été retrouvé le 2 juin 2010, non loin de la principale caserne de la police à Kinshasa où il avait été convoqué la veille par le général John Numbi. Le corps de son chauffeur, Fidèle Bazana, n'a jamais été retrouvé.