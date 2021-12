Burkina Faso: Centre-Nord - "Appel de Kaya" s'indigne contre la dégradation de la situation sécuritaire

Prendre l'opinion publique à témoin de la situation de détresse des populations du Centre-Nord en raison de la dégradation de la situation sécuritaire et interpeller de nouveau le Chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, à prendre des mesures fortes et urgentes afin de sauver ces populations qui sont visiblement laissées à elles-mêmes. Tel a été le menu d'une conférence de presse animée dans le stade régional de Kaya, le jeudi 9 décembre 2021, par le mouvement " Appel de Kaya ", une coalition d'Organisations de la société civile (OSC) du Centre-Nord.

Les récents évènements marqués par le déplacement de la quasi-totalité de la population hôte et des Personnes déplacées internes (PDI) de Dablo, commune rurale de la province du Sanmatenga, estimées à plus de 25 000 âmes, et d'un grand nombre de la population hôte et de PDI de Foubé, une bourgade de Barsalogho, ont amené le mouvement " Appel de Kaya " à donner de la voix. Entouré par les leaders de cette organisation, le vice-président de l'Association pour le développement de Dablo (ADD), Mahamadi Sawadogo, a fait savoir d'entrée qu'en dépit des actions que mène le gouvernement pour remédier à la crise sécuritaire, force est de reconnaître que la situation reste critique dans certaines localités telles que Dablo, Foubé, Pensa, Kelbo dans le Soum et Retkoulga de Bouroum (Namentenga). Celles-ci, a-t-il précisé, tendent vers l'isolement et sous la domination des individus armés non identifiés.

Après avoir énuméré les différentes attaques terroristes qui se sont succédé à Dablo depuis mai 2019, M. Sawadogo a souligné que les populations désemparées de Dablo ont pris la résolution de quitter la commune (Ndlr : depuis le 27 novembre 2021) en raison du départ des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ; et cela, dans des conditions déplorables avec malheureusement des pertes en vie humaine et des portés disparus. Qualifiant la situation sécuritaire actuelle de catastrophique et d'indigne, " l'Appel de Kaya " interpelle de nouveau le chef de l'Etat à travers des recommandations au nombre desquelles : le redéploiement rapide des FDS et des VDP en nombre suffisant pour une reconquête totale de toute la commune de Dablo ; le retour imminent et sécurisé des PDI dans leurs localités d'origine ; la réouverture des structures éducatives et sanitaires ; l'accompagnement des populations pour une réinsertion socio-économique dans ladite commune ; l'accessibilité de l'axe Dablo-Barsalogho de façon permanente ; la réhabilitation des réseaux de télécommunication et la prise en charge humanitaire et psycho-sociale des PDI.

En rappel, le mouvement avait organisé une marche pacifique de protestation contre la dégradation de la situation sécuritaire au Centre-Nord et une conférence de presse d'interpellation du président du Faso, respectivement le 26 juin et le 23 septembre 2021 à Kaya.