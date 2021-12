Cote d'Ivoire: Fête de noël - Une caravane de dons à Abobo, Treichville, Yopougon, Marcory, Koumassi pour appuyer les actions sociales des mairies

La commune de Treichville a accueilli la 2ème étape de la 3ème édition de la caravane " Noël avec Moov " initiée par l'opérateur global des télécommunications Moov Africa Côte d'Ivoire. C'était le mercredi 8 décembre 2021, dans la salle du conseil de ladite commune.

L'opérateur a procédé à la remise des dons en présence de Ahissi Jérôme, Premier adjoint au maire de la commune.

C'est une centaine de jouets qui a été remise au profit des enfants de la commune et plus particulièrement de ceux des couches les plus vulnérables afin de permettre à ceux-ci de vivre la magie de noël.

Adama Bamba, chef du service sponsoring et affichage qui conduisait la délégation de l'opérateur a relevé que ces dons visent à accompagner les élus locaux et les collectivités territoriales dans leurs actions sociales et de solidarité. Et ce, en faveur de leurs administrés et plus particulièrement les enfants, en cette période de la Noël. Aussi-t-il indiqué que cette caravane s'inscrit dans la vision de son entreprise. Qui, au-delà de la promesse de démocratisation des services de télécommunications s'est résolument engagée à intégrer les enjeux de la responsabilité sociale d'entreprise au sein de ses activités.

Ahissi Jérôme s'est réjoui du choix porté sur la commune de Treichville dans le cadre de la cette Caravane. Au nom du maire François Amichia, il a exprimé ses remerciements à l'endroit de l'entreprise donatrice pour cet acte hautement social. Cela permettra d'appuyer les actions sociales de la municipalité en ces périodes de fête de fin d'année et de donner le sourire à plusieurs enfants issus de familles vulnérables.

Noter que l'etape de Treichville marque la 2ème étape de l'édition 2021 de la caravane " Noel avec Moov " après l'étape d'Abobo. La caravane sillonnera également les communes de Yopougon, Marcory et Koumassi.