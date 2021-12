Cote d'Ivoire: PDCI-RDA - Henri Konan Bédié prône la Réconciliation

Annoncé, le 18 octobre dernier lors de la cérémonie de clôture des festivités commémorant les 75 ans du Pdci-Rda, le Secrétariat exécutif du parti septuagénaire a été officiellement installé, le jeudi 9 décembre 2021, par Henri Konan Bédié. À cette cérémonie, le président du Pdci a livré un message. Ci-joint sa déclaration.

Mesdames et Messieurs, Membres des Instances de notre Grand Parti,

Chers Compagnons,

C'est avec un plaisir renouvelé que je me retrouve avec vous encore cet après-midi pour l'installation officielle du nouveau Secrétariat Exécutif conformément à ma déclaration du 18 octobre dernier lors de la cérémonie de clôture des festivités commémorant les 75 ans de notre grand parti le PDCI-RDA.

Je vous adresse mes sincères salutations militantes et vous exprime toute ma joie de vous voir Tous, ainsi mobilisés pour la victoire des idéaux du PDCI-RDA.

Souvenons-nous, dans mon discours à la Nation du 9 décembre 2020, j'avais prononcé ces quelques mots pour traduire mes profondes aspirations pour notre pays après la dernière crise de l'élection présidentielle controversée et douloureuse d'octobre 2020. Je cite :

" Pour ma part et comme la majorité d'entre nous, je crois en une Côte d'Ivoire fraternelle et Solidaire. Je crois dans la Côte d'Ivoire de l'unité dans la diversité. Je crois qu'elle est la seule voie du progrès pour tous et du bonheur pour chacun. Je crois, pour la rebâtir, en notre capacité collective à réactiver ensemble nos valeurs d'union et de paix par le Dialogue.

....

A mon âge, avec mon expérience de la vie et avec l'Amour profond que j'ai pour mon pays comme vous tous, mon vœu le plus cher est d'apporter, en ces temps particuliers et importants, ma contribution positive pour poser ensemble les fondements d'une Nation Réconciliée et Unie afin de léguer à nos enfants un héritage digne de l'énorme potentiel social et économique de notre pays ". Fin de citation.

La transformation de la grande vision que j'ai ainsi exprimée, du fond de mon cœur, en réalités palpables pour chacun de nos compatriotes, dans leur vie quotidienne, ne sera possible qu'en déclenchant une dynamique nouvelle de conquête qui met en mouvement tous les leviers stratégiques possibles dont dispose notre parti.

Dans ce sens, il était donc important de concevoir, en tirant profit de tous nos points forts et de nos expériences passées, un nouveau dispositif stratégique et opérationnel à la hauteur de nos ambitions pour la réconciliation, la reconquête du pouvoir d'État et la construction du pays pour le bonheur de tous.

Après une consultation minutieuse couplée avec une analyse de notre environnement interne et externe, j'ai procédé, de manière progressive, à la mise en place de nouvelles structures spécialisées et complémentaires pour le renforcement de la performance du Secrétariat Exécutif du Président du parti, structure opérationnelle du parti.

Vous connaissez déjà toutes ces structures dont les missions vous ont été présentées et qui se mettent progressivement en place.

Ce sont :

- Un comité de gestion et de suivi des élections ;

- Un comité Politique ;

- Un comité de mobilisation et de développement des ressources ;

- Un institut de Formation Politique ;

- Une Commission Économique, Sociale et Culturelle ;

- Une Grande Cellule de Coordination de la Communication ;

- Un Conseil de surveillance ;

Chacune de ces nouvelles structures nous permet, ainsi de décupler notre force d'actions avec l'implication et la responsabilisation de plusieurs cadres compétents dans toutes les instances de décisions du Parti ; la prime a été accordée à l'intégration de jeunes cadres, ainsi que du genre féminin avec un bon équilibre générationnel. Ce sont au total plus de 300 cadres qui seront ainsi responsabilisés au plus haut niveau de notre parti.

L'adressage spécifique des missions de chaque structure favorisera le développement interne d'une culture de résultats avec une plus grande mobilisation de nos ressources humaines au service de notre efficacité collective.Vous avez donc compris que, dans ce nouveau dispositif, le Secrétariat Exécutif du Président du Parti, concentre désormais la grande partie de son action dans des missions d'animation de la base, de croissance, de la pénétration et d'une véritable politique de proximité du parti auprès de toutes nos cibles dans tous les secteurs économiques et sociaux de notre pays.

Ainsi, le Secrétariat Exécutif consacrera plus d'énergie sur le terrain pour renforcer notre présence auprès des couches sociales dans toutes leurs diversités. Les missions du Secrétariat Exécutif s'alimentent des données, des informations, des rapports techniques, ainsi que des ressources ou moyens mis à disposition par les autres structures.

Il n'y a donc pas de conflit de compétences entre les structures mises en place et le Secrétariat Exécutif ; bien au contraire nous devons développer une synergie d'action avec des interfaces clairement définies.

L'approche nouvelle, dans laquelle j'engage dès à présent notre parti, consiste à travailler désormais ensemble, en équipe, autour des valeurs fondamentales de notre parti à savoir la solidarité et la fraternité pour faire triompher le PDCI-RDA dans les nouvelles batailles qui nous attendent.

Les nombreux défis urgents à relever, pour notre pays dont une lutte impérative contre la fracture sociale qui ne cesse de grandir, l'instauration d'une gouvernance démocratique responsable au travers d'un processus de réconciliation inclusif, nous imposent de changer de paradigme dans la mise en œuvre de nos actions. Ivoiriens et ivoiriennes, tous nos compatriotes, ainsi que nos partenaires régionaux ou internationaux fondent leur espoir sur le PDCI - RDA pour ramener la Paix et le bonheur partagé par tous dans notre pays.

Dans cette optique, je vous exhorte à tout mettre en œuvre pour promouvoir, entre les membres du Secrétariat Exécutif, une dynamique de travail en équipe et à partager cette dynamique avec les autres structures autour des objectifs stratégiques de notre parti pour 2023 et 2025.

Monsieur le Secrétaire Exécutif, chef du Secrétariat Exécutif

Monsieur le Secrétaire Exécutif, Chef Adjoint du Secrétariat Exécutif,

Mesdames, Messieurs les Secrétaires Exécutifs

Je veux vous féliciter pour votre engagement au service de notre Parti. Les responsabilités importantes que je vous confie aujourd'hui sont la preuve de la confiance que je place en vous et que le parti, les militants placent en vous. Je crois en votre capacité à apporter une contribution positive dans la conquête, la remobilisation des militants et la progression du PDCI-RDA sur le territoire national ainsi que son rayonnement dans le monde.

Je vous demande de vous mettre Tous, immédiatement, au travail car le temps presse. Ne laissons pas la porte ouverte aux polémiques inutiles qui n'apportent aucune valeur ajoutée à la qualité de notre urgente mission, celle de réconcilier les ivoiriens et de reprendre le pouvoir d'État en 2025.

Je vous renouvelle mon engagement à rester solide avec vous dans la conduite de ce changement qui sera, j'en suis certain, bénéfique à notre parti pour atteindre les résultats que nous souhaitons tous pour notre patrie, la Côte d'Ivoire.

Vous pouvez compter sur le Président du Parti que je suis, sur ma longue expérience politique, sur la mesure que je prends de la haute responsabilité qui m'a été confiée par nos pères et consolidée par tous nos militants. Je conduis notre action conformément à mes engagements devant le congrès du PDCI-RDA.

Aussi, est-il important d'indiquer que toutes les décisions prises, ainsi que l'actuel réaménagement du Secrétariat Exécutif ont été faits dans le strict respect des dispositions des statuts et du règlement intérieur issus du 12ième Congrès ordinaire de notre parti. Je continuerai d'agir dans un esprit de dialogue et de concertation permanente en gardant, avec vous tous, les yeux constamment fixés sur la qualité de l'héritage politique que nous voulons transmettre aux générations futures.

Pour finir, je vous invite à méditer deux citations :

La première est de Aimé Jacquet célèbre entraineur de Football Français qui a gagné la coupe du monde de football en 1998 en France : " le travail individuel permet de gagner un match mais c'est l'esprit d'équipe et l'intelligence collective qui permet de gagner une coupe du monde "

La seconde est du Constructeur automobile Américain Henry Ford : " se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite "

Consolidons le PDCI-RDA Ensemble pour bâtir demain, la Côte d'ivoire Ensemble.

Je vous souhaite de travailler ensemble pour notre réussite à tous, celle de la victoire de notre parti en 2025.

Vive le PDCI-RDA,

Vive la Côte d'Ivoire, réconciliée, unie et prospère

Et que Dieu nous bénisse Ensemble.

Je vous remercie de votre aimable attention !