Cameroun: Une quarantaine de personnes ont été condamnées par un tribunal militaire de Douala

Ces personnes avaient été arrêtées il y a un peu plus d'un an, après les marches empêchées du 22 septembre 2020 contre le régime de Paul Biya. Les peines prononcées vont de six mois à cinq ans de prison ferme, notamment pour tentative d'insurrection, rébellion ou participation à une manifestation interdite. Deux personnes ont été acquittées.

On peut être très inquiet que dans un pays comme le Cameroun qui se dit être un État démocratique, des citoyens soient condamnés à des peines de prison allant jusqu'à cinq années pour avoir simplement essayé de manifester pacifiquement. Nous sommes en train d'essayer de rentrer dans ce que j'appelle souvent un État sauvage où les droits et libertés ne sont plus reconnus aux citoyens.

Maître Emmanuel Simh, dirigeant du parti d'opposition le MRC, et l'un des avocats du collectif de défense