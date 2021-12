Togo: Echauffement des praticiens à travers un stage de remise à niveau

Après 2 ans d'inactivité liée à la pandémie virale, la reprise des activités de Taekwondo a été amorcée cette semaine avec un stage fédéral de "remise à niveau" effectué par une centaine de pratiquants, sous l'égide du nouveau Directeur technique de la Fédération Togolaise de Taekwondo (FTTKD), Boyode Henock, ceinture noire 5ème Dan.

Les aptitudes à se mettre en jambe et à retrouver les esprits liés à la discipline de Taekwondo après 24 mois et plus, c'est toute une difficulté pour les apprenants. Pour alors les accompagner à harmoniser les techniques de base de ladite discipline, et relancer l'entraînement dans les clubs, la Fédération a décidé d'organiser ce stage de remise à niveau.

" Ce stage permettra de jauger les niveaux des athlètes et ainsi les mettre en jambes, et de plus les aider à harmoniser tous les mouvements de base, les maki... Il y'a certains élèves qui ont fait le travail personnel à la maison avant de venir, c'est l'heure de rehausser leur niveau afin qu'ils soient plus performant. Que les techniques soient bien harmonisées par nos pratiquants, comme il est remarqué à l'international ", a fait savoir le Directeur technique de la FTTKD.

D'après le Trésorier général de l'instance de gestion de la pratique du Taekwondo au Togo, Daniel Agbezo, ceinture noire 5è Dan et arbitre national qui se dit satisfait du taux de participation, cette reprise des activités c'est pour effectuer le maximum d'activité, ce n'est qu'après cela que les compétitions seront organisées afin de dégager des équipes.

Déjà un vaste programme attend les acteurs de Taekwondo dans les semaines à venir.

" Nous avons un programme assez chargé : "l'organisation d'un championnat d'ici la fin d'année, compétition technique où les athlètes auront à démontrer leur agilité et leur résistance dans les frappes", "une formation d'instructeur adjoint fédéral qui aboutira à la délivrance d'un diplôme au plus haut gradé" ", a indiqué Agbezo Daniel.

Et d'ajouter, " La première formation vise à préparer le terrain pour les moins gradés et les gradés pour pouvoir postuler au diplôme d'instructeur fédéral. Nous avons également un passage de grade en fin d'année ".

Pour l'un des pratiquants, après deux ans d'inactivité ce stage vient à point nommé. " Malgré que nous avons eu à travailler individuellement dans nos clubs, nos maisons, ces 2 jours de stage nous ont permis de se mettre à niveau et de se retrouver. A vrai dire notre niveau a baissé ", a souligné Ben Afolé, ceinture noire 2è Dan.

Ce stage qui prend fin ce dimanche, se fera également dans les ligues de la région des plateaux et de Kara.