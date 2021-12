Angola: Le Président angolais réaffirme les fondements de l'État de droit et démocratie

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a réaffirmé, ce mercredi, l'engagement du Gouvernement angolais à consolider les fondements de l'État de droit et démocratie dans le pays.

S'exprimant lors d'un sommet sur la démocratie auquel il a participé, en format virtuel, le Chef de l'Etat João Lourenço a déclaré qu'il s'agissait d'un processus que le Gouvernement s'est fermement engagé, en adoptant des mesures politiques et juridiques.

Il a ajouté que l'objectif de ces mesures est l'élimination de tout ce qui peut conditionner et limiter l'effort de consolidation des acquis démocratiques en Angola.

Lors de son intervention au cours de l'événement qui a réuni des dizaines de dirigeants mondiaux, à l'initiative du président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, l'homme d'État angolais a déclaré que le Gouvernement angolais a pris des initiatives fermes afin de donner au pouvoir judiciaire la capacité exercer, dans des conditions d'indépendance absolue, son rôle.

Il s'agit d'initiatives liées à la lutte contre les pratiques de mauvaise gouvernance, la corruption et l'impunité, en vue de moraliser la société et d'accroître la crédibilité des institutions nationales, aux yeux de l'opinion publique interne et internationale.

Le numéro un angolais a rappelé que la démocratie angolaise est de construction récente et qu'elle s'est consolidée et étendue au cours des cinq dernières années, au cours desquelles les femmes ont assumé un rôle de plus en plus actif dans tous les secteurs de la vie nationale du pays.

Il a rappelé que l'Assemblée nationale a cherché à discuter et à faire approuver les lois, dans un environnement de large consensus et de juste équilibre, afin que tous les segments de la société en général se sentent inclus et se révisent dans les positions prises.

Le Président de la République a souligné que la jeune démocratie angolaise est en train de s'adapter au contexte sociologique, à l'image de ce qui s'est certainement passé avec les démocraties plus anciennes qui ont traversé toutes les phases du processus de sa construction et de sa consolidation.

Le Chef de l'Etat a informé que le pays évolue progressivement, en toute sécurité et de manière irréversible, en passant par les différentes étapes du processus démocratique, jusqu'à atteindre le niveau de satisfaction des attentes de notre société, qui est plus proche des démocraties qu'elles sont aujourd'hui les grandes références dans le monde.